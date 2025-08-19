Mozorro egunarekin hasiko dituzte ostiral honetan San Bartolome jaiak

Tolosa GoierriMozorro egunarekin hasiko dituzte ostiral honetan San Bartolome jaiak
Belearen jaitsierarekin batera murgilduko dira eguerditik aurrera bost egunez luzatuko diren festetan zegamarrak
Amaia Núñez
zegama.
Asteartea, 19 abuztua 2025, 20:56
Mozorroen egunarekin hasiko dituzte zegamarrek San Bartolome jaiak ostiralean. Goizeko 9:30ean herritarren arteko txirrindulari proba jokatuko da haurrentzat eta, aldi berean, LIII. Apeaderora Igoera - Jabier Berasategiren omenezko XXVI.a 14 urtetik gorakoentzat, Elkartu Nahi txirrindulari elkartearen laguntzarekin.
Kuadrillak mozorroturik elkartuko dira plazan 11:30ean, Txorongo txarangak girotuta eta eguerdian, Belearen jaitsierak emango die hasiera herriko jaiei.
Arratsaldean, bolo-jokoa antolatuko da herritarrentzat Txarapeko bola-tokian 16:30ak aldera eta 17:00etan Zegamako XLVI. Futbito Txapelketako finala jokatuko da. Ondoren, 18:00etan buruhandi eta erraldoien kalejira egingo da txarangarekin. Gainera, 19:30ean, sokamuturra izango da Ibarretako zelaian eta mozorro lehiaketako sari banaketa egingo da gero. 21:00ean Bide Batez taldearen erromeria hasiko da.
Bide Batez, Joselu Anayak, Ollokiegi, Zopilotes Txirriaus eta Süne arduratuko dira, besteak beste, musika jartzeaz
Larunbatean, Tobera Musika eskolako trikitilarien goiz eresiak emango dio hasiera egunari. 10:00etan meza egongo da San Bartolome ermitan urteko hildakoen alde eta 12:30ean herri kirol saioa egongo da Aldi berean, pintura, taila eta eskulanen erakusketa irekiko da Jabier Otegi kultura-etxean bazkalordura arte. Arratsaldean ere ikusgai egongo da 19:00etatik 21:00etara.
Bertsolarien lehen saioa 13:30ean egingo da udaletxeko arkupetan. Arratsaldean, bezpera nagusiak egingo dira San Bartolome ermitan. Era berean, haurrentzako puzgarriak egongo dira pilotalekuan. Bertsolarien bigarren saioa 18:00etan hasiko da. 19:30ean buruhandi eta erraldoien kalejira egingo da trikitilariekin. 21:00ean herri afaria egingo da eta 23:00etatik aurrera Fan&Go taldearekin erromeria.
Igandea, San Bartolome eguna, gazteen eguna izango da. Zegamako txistularien goiz eresiak emango dio hasiera egunari. 11:00etan San Bartolome ermitatik parrokiara prozesioa egingo da herriko txistulari, dantzari eta agintariekin batera. Ondoren, Meza Nagusia eskainiko da. 12:30ean Soka-dantza Tobera musika eskolako ikasleen eskutik, eta jarraian, azken urtean herrian jaio diren haurrei ongi-etorria egingo zaie.
Bazkalondoren, pilotari federatuen partidak jokatuko dira Toki Alai pilotalekuan 17:00etan. Jarraian, erraldoi eta buruhandiek kalejira egingo dute 18:00etan eta, aldi berean, sokamuturra Ibarretako zelaian. 21:30ean XIX. Gazte afaria eta elektro txaranga Gazte Herexa elkarteak antolatuta. Gauean, Joselu Anayak taldearekin dantzaldia plazan.
Abuztuaren 25ean, igandean, kuadrillen eguna ospatuko da. Goizean herritarren arteko Toka Txapelketa jokatuko da 11:00etatik aurrera. Gainera, txakolin dastaketa egingo da 11:30ean. Ondoren, kuadrillen bazkaria egingo da Andoni Ollokiegi abeslariarekin girotuta. 19:30ean herriko buruhandi eta erraldoiek kalejira egingo dute trikitilariekin. Iluntzeko 21:00etatik aurrera musika izango da nagusi. Oilar Baltzak taldearekin dantzaldia egongo da lehenengo, gauerdian Zopilotes Txirriaus taldearen kontzertua, ondoren Oilar Beltzak taldea berriro eta amaitzeko, Pibikens Dja txosna gunean.
Astelehena, kuadrillen eguna izango da. Goiz eresia Iruñako dultzaineroek egingo dute eta 11:00etan herritarren arteko Toka txapelketa hasiko da. Izena emateko aukera 12:30ak arte luzatuko da. Gainera 11:30ean, txakolin eta herriko produktuen dastatzea egingo da; eta pintura, taila eta eskulanen erakusketa ere irekita egongo da egun horretan.
Kuadrillek elkarrekin bazkaldiko dute 14:30ean. Bazkalondoren, Txapela Brava taldearekin erromeria Aitxuri Herri Eskolako patioan. Jarraian, buru handi eta erraldoiek kalejira egingo dute. Iluntzean, Ostadar taldearekin dantzaldia egongo da eta, gauerditik Aurrera, Süneren kontzertua eta, ondoren, Ostadar taldearekin erromeria.
San Bartolome festak asteartean amaituko dira. Goizean elkarteen arteko paella lehiaketa antolatuko da. Sari banaketa 13:00etan egingo da eta, horren ostean dastaketa. Gainera, haurrentzako jolasak egongo da goiz osoan. Bazkalondoren, plater tiroa egingo da Ibarrerako Kanteran 15:30ean Karraztarro elkarteak antolatuta; Buztintxuriko erraldoiek kalejira egingo dute 18:00etan, eta ondoren, haurrentzako Mukeltxu Dja. Jaiak amaitzeko, 'Adio Beleari' prozesioa hasiko da 22:30ean, Beleari hurrengo urtera arte agur esan aurretik.
Hala ere, hurrengo asteburuan ere veste bi ekitaldi izango dira: afizionatuen San Bartolome txirrindu proba larunbatean eta Probintziako Bolo Lehiaketa igandean.
