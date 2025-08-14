Mozorro eguna Gabirian festekin jarraitzeko

GabiriaMozorro eguna Gabirian festekin jarraitzeko
Gabiria
Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:46
Andra Mari jaien bigarren egunean herri kirolak eta bertso saioa izan dituzte Gabirian. Ostiralean, berriz, txirrindulari igoera antolatuko da eguerdiko 12:00etan eta arratsaldean, berriz, haurren mozorro lehiaketa egingo da 18:00etan, ondoren bola eta toka txapelketa, eta gauerdian, helduen mozorro lehiaketa.
