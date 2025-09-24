Moby Dick liburuaren euskarazko itzulpena eta irakurketa musikatua Ur maran

Tolosa GoierriMoby Dick liburuaren euskarazko itzulpena eta irakurketa musikatua Ur maran
Juan Kruz Igerabide eta Susana Cencillok 'Landareen poemak' irakurketa musikatua eskainiko dute
Amaia Núñez
ALKIZA.
Asteazkena, 24 iraila 2025, 20:48
Asteburu honetan ekitaldi bikoitza antolatu dute Ur mara Museoan. Moby Dick liburuaren euskarazko itzulpena aurkeztuko da igandean, irailaren 28an, 12:00etan. Juan Gartziak euskaratutako Herman Melvilleren eleberria Balea Zuria argitaletxeak argitaratu du.
Ekitaldian Gartziak eta argitaletxeko ordezkariek parte hartuko dute lanaren prozesua azaltzeko. Literaturaren klasiko nagusietako bat da 'Moby Dick', 1851an argitaratu zena, eta Juan Gartziak bost urte behar izan ditu itzulpena amaitzeko.
Ondoren, irakurketa musikatua egongo da Juan Kruz Igerabide idazleak eta Susana Cencillo akordeoi-jolearen eskutik. 'Landareen poemak' emanaldia eskainiko dute museoko negutegian.
Ekitaldiaren sarrera irekia da, baina edukiera mugatua denez, aurrez izena ematea gomendatzen dute urmara.alkiza@gmail. com helbidera izena eta telefonoa bidalita. Bihar ostirala, hilak 26a, izango da izena emateko azken eguna. Edozein aldaketa gertatuz gero, antolakun-tzak bide horretatik jakinaraziko luke.
Era berean, amaieran community food bazkaria egingo da, begetarianoentzako menuarekin aukeran. Bazkariaren prezioa 20 eurokoa da eta geratu nahi dutenek helbide elektronikora idatzi beharko dute.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.