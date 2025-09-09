Mitologiak bizirik dirau Ataundarren bihotzetan VIII. Mitoaldiaren eskutik
Egitarau oparoarekin dator aurten Mitoaldia: dokumentalak, ipuin kontaketak, irteerak, hitzaldiak, film laburrak eta Jentilen etorrera ospetsua bilduko ditu zikloak
Asteartea, 9 iraila 2025, 13:35
Gaur goizean Ataun izan da Euskal Herriko mitologiazaleen arretagune nagusia. VIII. Mitoaldia aurkeztu bait da bertan. Urteak daramatza martxan ziklo bereziak, eta udazkenean herriko kultur agenda hornitzen duen ekitaldi nagusia bihurtu da. Aurkezpen ekitaldia berezia izan da, ez soilik hiru protagonista nagusien hitzak entzun direlako, baita hainbat pertsonaia mitologiko eta izaki fantastiko ere bertaratu bait dira, urtero moduan aurkezpenari ukitu berezia emanez.
Maitane Aizpurua, Jentilbaratzako kide eta antolatzaileak aurkezpenaren hasieran nabarmendu duenez, «aurten egitarau bete-betea aurkeztu dugu: hitzaldiak, ipuin kontaketa, film laburrak, kobetara irteera eta Jentilen etorrera ospetsua, guztiak herritarrentzat eta bisitarientzat pentsatuak». Haren esanetan, ekintzak anitzak izateak publiko mota desberdinak erakartzen ditu: haurrek ipuin kontaketan gozatzen dute, gazteek irteera eta dokumentalak interesgarri dituzte, eta helduek hitzaldietan hausnarketa sakonagoa egiteko aukera dute.
Martin Aramendi alkateak, bere aldetik, udalaren babesa agerian utzi du «Poz handiz hartzen dugu urtero mitoaldiaren etorrera. Herritik jaiotako ekimen bat da, gure herriaren indarra, sena eta grina islatzen dituena. Jentilen etorrerak, adibidez, 1.500 pertsona inguru biltzen ditu, eta horrek herriko biztanleria bikoizten du egun batez. 1981ean hasi zen ospatzen, eta urtez urte geroz eta ezagunagoa eta garrantzitsuagoa bihurtu da. Kultura, hizkuntza eta tradizioari egiten dion ekarpena izugarria da».
Estreinu bat aurtengoan
Aurten, ekitaldi nagusietako bat Asisko Urmenetaren dokumental berria izango da. Nafar irudigile eta komikigile ezaguna, ilusio handiz mintzatu da aurkezpenean «Lan hau nire lehen dokumentala da, eta Ataunen aurkezteko aukera izatea berebiziko ilusioa da niretzat. 'Sorgina Banaiz' izenburupean, sorginaren figuraren bilakaera aztertzen dut: herri kulturatik, pasarte historikoetatik eta mitologia garaikidetik abiatuta. Guzti horrek eragin du gure imajinarioan, eta hori azaltzen saiatu gara ikus-entzunezko honetan». Urmenetak gaineratu zuenez, «lan talde zabal baten proiektua izan da, bakoitzak bere alea jarri du eta emaitza biribila lortu dugu». Dokumentala irailaren 13an (larunbatean) estreinatuko da, 19.00etan, Ataungo Herri Antzokian, eta 21.30etik aurrera Euskal Herri osoko telebista kateetan ikusi ahal izango da.
Egitarau oparoa aurretik
Aurkezpenean Maitane Aizpuruak aurkeztu du VIII. Mitoaldiaren egitarau zabala. Lehen hitzordu handia irailaren 13an izango da, Asisko Urmenetaren dokumentalaren estreinaldiarekin. Handik gutxira, irailaren 21ean, Marimundukok eskainitako ipuin kontaketa egingo da Barandiaran Museoan, 'Euskal Herriko mito eta ipuin zaharrak' izenburupean, 10.30ean eta 12.00etan.
Irailaren 28an, Ion Fontelaren eskutik, 'Antonen kobea edo Leizeta' ezagutzeko irteera egingo da Aralarrera. Hilaren 30ean, Ixabel Millet adituak hitzaldia eskainiko du Barandiaran Museoan, 'Gure Mitologia, karta-gaztelu ala eraikuntza sendoa?'.
Urrian, ekitaldi gehiago izango dira. Xamarrek 'Biziaroak. Herri Kultura' izeneko hitzaldia emango du hilaren 7an Udaletxeko Ganbaran, eta urriaren 13an Aitzol Saratxagak bere film laburra aurkeztuko du Herri Antzokian: 'Ehiza'.
Egitaraua urriaren 25ean borobilduko da, Jentilen etorrerarekin. Auzoeta kiroldegian egingo da, bi saio ezberdinetan, 20.00etan eta 22.00etan, eta ohiko moduan ikusle andana biltzea espero dute antolatzaileek (ongi etorria 19.15 San Martingo plazan). Sarrerak urriaren 10ean eskuratu ahalko dira Jentilbaratzaren webean (dohain), eta egun bat lehenago, herritarrek plaza eskuratu ahal izango dituzte (5 sarrera herritarreko gehienez).
