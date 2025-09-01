El miércoles comienza el nuevo curso de los paseos saludables Ttipi-ttapa

A. N. anoeta. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

Mañana se pondrá en marcha la nueva temporada de Ttipi-ttapa, la iniciativa de paseos saludables dirigida a mayores de 65 años. La salida será desde la plaza de Anoeta, a las 10.30 horas. No hace falta inscripción previa.

Los paseos se organizarán el primer miércoles de cada mes. Pueden participar todos los vecinos mayores de 65 años que lo deseen.

KZgunea

KZgunea de Anoeta acogerá este mes dos cursos. Por una parte, hasta el 11 de septiembre se podrá aprender sobre las aplicaciones de Google en el smartphone. Este curso se impartirá de 16.00 a 18.00 horas de lunes a viernes en euskera y consta de 18 horas lectivas.

Por otro lado, también enseñará como mantener una vida activa con Google Fit y Wikiloc, en un taller de dos horas de duración el día 12, viernes.

En septiembre el tutor del KZgunea está todas las tardes de 16.00 a 20.00 para resolver las dudas de los usuarios. Además de información general, ayudará a tramitar BakQ y Metaposta. Quienes quieran acudir podrán solicitar cita previa a través de la web www. kzgunea.eus, o llamando al 945 062 555.