Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

El miércoles comienza el nuevo curso de los paseos saludables Ttipi-ttapa

A. N.

anoeta.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03

Mañana se pondrá en marcha la nueva temporada de Ttipi-ttapa, la iniciativa de paseos saludables dirigida a mayores de 65 años. La salida será desde la plaza de Anoeta, a las 10.30 horas. No hace falta inscripción previa.

Los paseos se organizarán el primer miércoles de cada mes. Pueden participar todos los vecinos mayores de 65 años que lo deseen.

KZgunea

KZgunea de Anoeta acogerá este mes dos cursos. Por una parte, hasta el 11 de septiembre se podrá aprender sobre las aplicaciones de Google en el smartphone. Este curso se impartirá de 16.00 a 18.00 horas de lunes a viernes en euskera y consta de 18 horas lectivas.

Por otro lado, también enseñará como mantener una vida activa con Google Fit y Wikiloc, en un taller de dos horas de duración el día 12, viernes.

En septiembre el tutor del KZgunea está todas las tardes de 16.00 a 20.00 para resolver las dudas de los usuarios. Además de información general, ayudará a tramitar BakQ y Metaposta. Quienes quieran acudir podrán solicitar cita previa a través de la web www. kzgunea.eus, o llamando al 945 062 555.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  10. 10

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El miércoles comienza el nuevo curso de los paseos saludables Ttipi-ttapa