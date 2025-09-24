Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Duela hainbat urteko probako irteerako argazkia. A. ELORZA

Tolosa Goierri

29. Mendi Bizikleta Ibilaldia antolatu da larunbaterako

J. ZABALA

ORMAIZTEGI.

Asteazkena, 24 iraila 2025, 20:48

Larunbat honetan, irailaren 27an, herria bizikletaz beteko da. Txirrinduaren Lagunak elkarteak, Udalaren laguntzarekin, antolatu du 29. Mendi Bizikleta Ibilaldia. Ekitaldia ez da lehiakorra izango, eta parte-hartzaileek nahi duten abiaduran eta erritmoan egiteko aukera izango dute. Goizeko 8:15etik aurrera izango da izen-ematea udaletxearen azpian, eta 9:15ean emango da irteera toki berean.

Antolakuntzak bi ibilbide prestatu ditu: luzea, 29 kilometrokoa, eta laburra, 12 kilometrokoa. Ibilbide nagusiak Ormaiztegitik abiatuta Liernira, Mutiloara, Zerainera eta Aizpeako labeetara eramango ditu txirrindulariak; handik Larrosain, Otaño mendia, Aizpuru eta Mañastegizarrera pasatuko dira, berriz Liernira iritsi aurretik. Ondoren, Española mendira igo beharko dute, eta helmuga berriz Ormaiztegin izango da.

Jardunaldiari amaiera emateko, gosaria eta zozketak izango dira parte-hartzaileen artean. Antolatzaileek gogorarazi dute 12 urtera arteko neska-mutilek heldu baten laguntzarekin parte hartu beharko dutela, eta guztientzat kaskoa eramatea derrigorrezkoa izango dela.

