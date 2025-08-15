Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Herritar ugari gerturatu ziren Axeri dantza ikustera, bere berrogeita hamargarren urteurrenean. A. NÚÑEZ

Tolosa Goierri

Mende erdi bete du Axeri dantzak

1975ean dantza hau berreskuratu zenetik parte hartu duten guztiak omendu zituzten

Amaia Núñez

aduna.

Ostirala, 15 abuztua 2025, 20:54

Emozioz beteriko eguna bizi zuten atzo Adunan. Axeri dantza berreskuratu zenetik 50. urteurrena ospatu zuten eta horregatik belaunaldi ezberdinetako 'axeriek' parte hartu zuten.

Dantzaren berreskuratzean lan egin zuten eta urte hauetan guztietan dantzatu duten pertsonak omendu zituzten. Izan ere, Andoaingoen eskutik berreskuratu zen dantza hau herrian, hamarkada luzetan galduta egon eta gero. 1975ean egin zen lehen aldiz, dantzari andoaindarren eskutik. Ondorengo urteetan ere beraiek egin zuten, Adunako gazteen taldea sortu eta txanda hartu zuten arte. Taldea osatzeko arazoengatik, urte batzuetan egin ez bazen ere, hamarkadak daramatza Axeri dantzak Ama Birjin egunean Adunara itzuliz.

XX. mendearen hasierara arte bakoitza nahi zuen modura jantzita bazihoan ere, berreskuratu zenetik blusa gorriak izan ziren protagonista. Tradizioa jarraituz hamarkada askotan mutilek bakarrik dantzatu bazuten ere, 2018an neskak batu ziren taldera.

Aurten Axeri dantzarako 24 neska-mutil elkartu ziren eta bi taldetan osatu zituzten zati batzuk. Aurretik, herriko dantzari gazteen emanaldia izan zen plazan.

