El Memorial Josetxo Imaz celebra su 25 aniversario este próximo domingo

J. Z.

goierri.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:48

Este próximo domingo 28 de septiembre Ordizia acogerá la salida y meta de la 25ª edición del Memorial Josetxo Imaz. La carrera surgió como homenaje a Imaz, natural de Beasain, trabajador en Lazkao y atleta en Ordizia, además de cofundador del club Txindoki. Desde entonces, cada último domingo de septiembre, la prueba ha unido los tres municipios más ligados a su vida. La primera edición, en 2001, se disputó sobre 9,7 kilómetros y reunió a 600 participantes. Desde 2002, la distancia se fijó en los 10 kilómetros.

Este año, la carrera principal partirá a las 11.00 desde el estadio Altamira con un límite de 500 dorsales. Las inscripciones deben realizarse en kronoak.com con un coste de 15 euros. En paralelo, a partir de las 10.00, se organizarán las pruebas infantiles, divididas por edades y sexos, con recorridos adaptados para los más pequeños y también para menores con diversidad funcional en sillas de ruedas.

Los tres primeros de cada categoría recibirán trofeos, y todos los participantes obtendrán una bolsa de regalo. Además, al terminar la jornada deportiva, a las 14.30 en el frontón pequeño de Ordizia, se celebrará una comida popular con menú de paella, albóndigas, crema de limón y bebidas. El ticket cuesta 10 euros y debe abonarse por Bizum en el teléfono 676 735 073. En esta 25ª edición, Txindoki Atletismo busca no solo mantener vivo el recuerdo de Josetxo Imaz, sino también consolidar una cita que ya es patrimonio deportivo y social de la comarca.

