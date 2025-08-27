Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mañana se celebrará la festividad de San Juan Txiki

A. N.

olaberria.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:47

Mañana viernes, 29 de agosto, Olaberria volverá a celebrar la festividad de San Juan Txiki, con actividades durante todo el día dirigidas a los vecinos de todas las edades. El programa festivo organizado en esta ocasión, se abrirá con la misa mayor a las 11.00 y a las 12.00 comenzará el tradicional hamaiketako que ofrece el Ayuntamiento.

Por la tarde, a las 17.00, dará comienzo el espectáculo infantil de calle 'Artilusio' de la compañía de teatro Markeliñe y a las 18.00 el frontón acogerá un festival de pelota, con dos partidos de diferentes categorías. En el primer partido se enfrentarán las parejas E. Agirre- X. Aranburu y J. Arrieta-I. Artola; en el segundo E. Landa-E. Munduate y B. Perez-X. Alberdi.

A continuación, trikitilaris amenizarán la tarde hasta la hora de la cena. A las 20.00 dará inicio la cena popular. Los tickets están a la venta en las oficinas del Ayuntamiento, el Ostatu de Ihurre y el restaurante Zezilionea. El día finalizará con la romería con el grupo Oilar Beltzak a partir de las 23.00 horas.

