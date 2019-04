Maite Izagirre vuelve a encabezar la candidatura de EAJ-PNV a la alcaldía El PNV desea facilitar la convivencia social y atender las necesidades reales de la ciudadanía. / G. GÓMEZ La actual alcadesa aspira a revalidar la victoria conseguida hace cuatro años IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Domingo, 14 abril 2019, 01:06

EAJ-PNV presenta en estas elecciones municipales una lista renovada, que, aunando experiencia institucional y compromiso con el bienestar común, busca revalidar la victoria conseguida hace cuatro años para consolidar la buena labor realizada y situar al municipio en un primer nivel en cuanto a servicios y proyectos estratégicos de calidad. Se trata de una candidatura «plural» e «íntegramente euskaldún», cuyo objetivo principal, por encima de las siglas, es facilitar la convivencia social y atender en todo momento las necesidades reales de la ciudadanía, tal y como señalan desde la formación jeltzale.¡

Para la actual alcaldesa y candidata a la reelección Maite Izagirre, «es una candidatura perfectamente preparada para encarar los retos de la Amasa-Villabona del presente y del futuro; un grupo humano con ideas claras y proyectos más claros aún, sin cuadernos en blanco; asentada en un modelo de gobierno basado en la eficacia y la mejora continua; que conseguirá proyectos para el pueblo a través de la colaboración interinstitucional; que trabajará desde el consenso y no desde la imposición; que quiere seguir desarrollando una labor de colaboración permanente con los grupos sociales, deportivos y culturales; que no quiere volver a épocas pasadas donde se minusvaloraba la decisión democrática de 1.613 personas que votaron en una consulta popular; que trabaja en positivo y no desde el no a todo», sañala Izagirre. En definitiva, continúa, «una candidatura para que Amasa-Villabona siga progresando y no se pare».

Las personas que integran la lista local de EAJ-PNV son las siguientes: Maite Izagirre Irazustabarrena; Patxi Agirre Arrizabalaga; Amaia Irazusta Otegi; Juan Mari Iparragirre Irazusta; Juan Manuel Izagirre Irazustabarrena; Olga Aldaz Carretero. Ibon Ariznabarreta Urdampilleta; Pako Sorregieta Ancizar. Ángel Etxabe Iraola. Nieves Sobrado; Juan Tejeria Amonarriz; Juan Martínez De Albeniz y Mertxe Garmendia Bereziartu.