Maite Izagirre (Alcaldesa de Amasa-Villabona): «Cuando acaben las obras de la Errebote Plaza, estaremos orgullosos de lo realizado» Maite Izagirre. / ARRATIBEL El proyecto de reforma integral de la Errebote Plaza, que tendrá un costo de 395.454,58 euros, y que en palabras de Maite Izagirre «va a poner en valor el núcleo central de la actividad de Amasa-Villabona» IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:39

El Consistorio, a principios de octubre, firmó el decreto de aprobación del expediente de licitación y del pliego de condiciones para la ejecución de las obras de reurbanización de la Errebote Plaza, que tendrá un costo de 395.454,58 euros. La alcaldesa Maite Izagirre remarca que de «pusimos en marcha el programa Osatuz Herrigintza y abordamos el proyecto de remodelación de la Errebote Plaza, al ser el espacio más simbólico y singular de nuestra localidad».

-¿Se trata de una remodelación pensada en exclusiva para la práctica del rebote?

-En absoluto. Si se analiza la historia de este plaza, se ve que ha sido escenario de múltiples actividades deportivas (fútbol, deporte rural, distintas modalidades de pelota), culturales (conciertos de música, danzas), festivas (tamborradas, sokamuturra), comerciales (mercado semanal, ferias especiales) y hasta religiosas (procesiones etc.). El proyecto de reforma integral es continuador de este legado y, por ello, garantiza la multiplicidad de usos. No obstante, el proyecto ha querido resaltar la singularidad de la tradición del juego del rebote en Villabona ya que es, el mayor patrimonio cultural-deportivo que tenemos. El rebote es el elemento que da singularidad y personalidad a la plaza y lo hemos tenido muy en cuenta.

-¿A qué se refiere?

Al hablar con una empresa de ingeniería de recocido prestigio en Gipuzkoa como Girder, se les sugirió que al redactar el proyecto se tuviesen en cuenta las circunstancias singulares de este espacio público y que, antes de la redacción final del mismo, era necesario contar con un especialista en frontones y también con la participación de la sección deportiva de la sociedad Behar Zana, entidad sin cuyo extraordinario trabajo, no sería posible disfrutar en Villabona, de partidos de Rebote.

-¿Se han dado pasos concretos en esta línea?

-Por una parte, los redactores del proyecto han contado con el asesoramiento de Dani Carballo, arquitecto investigador de la Universidad del País Vasco y autor de una importante tesis sobre los frontones de Euskalherria. Y por otro lado, se han mantenido reuniones con representantes de Behar Zana, incorporándose al proyecto final diversas mejoras (tipo de pavimentación, cambios en los elementos de iluminación etc.) Además, indicar que esta colaboración con Behar Zana va a continuar. Creemos que es necesario que la nueva Errebote Plaza cuente con elementos que ilustren al visitante sobre el porqué de la denominación de la plaza, la historia del juego del rebote y las características que la hacen especial etc. En las próximas semanas, trabajaremos todos estos aspectos de contextualización, en estrecha colaboración con Behar Zana.

-¿El proyecto cuenta con el consenso de todos?

-En lo político, el proyecto contó en su momento con el apoyo del EAJ-PNV y PSE-EE, que representan la mayoría absoluta de votos en las últimas elecciones municipales. EH Bildu se abstuvo y aunque esta pasada semana ha pedido su paralización, sin ningún argumento que lo justifique, oficialmente no ha realizado ninguna aportación al proyecto ni tampoco ningún rechazo al mismo. Desde las entidades culturales o deportivas que utilizan habitualmente la plaza, el grado de colaboración y participación con la sociedad Behar Zana es muy estrecho. A día de hoy, ninguna otra asociación oficial ha realizado sugerencias o aportaciones. Y en lo social, veo que el grado de sintonía con un proyecto que ponga en valor la plaza, es muy alto.

-¿Qué opina de los que piden la paralización del proyecto?

-Es un despropósito lo que está haciendo EH Bildu. Está actuando de forma partidista dejando a un lado los intereses generales. Desde que el proyecto echó a andar a principios de julio, EH Bildu no han hecho ninguna aportación positiva al proyecto. Su edil liberado se ha limitado a preguntar por qué el plan no contempla pintar la fachada trasera del edificio. Nada más. Aunque eran conocedores de que la reforma garantizaba todo tipo de usos, convocaron una asamblea difundiendo falsedades y medias verdades. Era la excusa para que un grupo de ciudadanos, se pusieran a recoger firmas con informaciones parciales, basadas en meras suposiciones no contrastadas, pidiendo paralizaciones sin presentar alternativa concreta alguna. EH Bildu está actuando de manera irresponsable porque la petición de paralización se presenta cuatro días más tarde de que haya concluido el plazo límite para que las empresas presentaran sus ofertas de ejecución de la obra; irresponsable porque sus concejales, uno de ellos a sueldo del consistorio, han hecho dejación de las funciones que les tocan como servidores públicos y se han dedicado a 'embarrar' intentando crear falsas polémicas que condujeran a la crispación social.

-En lo económico, ¿es una obra ajustada?

-Sí. Se mueve en los parámetros normales de este tipo de obras, en Gipuzkoa. Tiene un precio de licitación de 395.000 euros (IVA incluido) y las distintas ofertas que se presenten para su adjudicación no podrán nunca superar esta cifra. Las cifras del proyecto son correctas y en nuestro entorno más próximo tenemos ejemplos de de remodelaciones más caras que éste. Caso, de Asteasu (EH Bildu) que ha iniciado un proyecto de reforma de la plaza del pueblo con un coste aproximado de más de 600.000 euros.

-Por último, ¿cómo definiría el proyecto?

-¿Es un proyecto de calidad que va a poner en valor el núcleo central de la actividad de Villabona. Es un proyecto transparente, que ha contado con un alto grado de información a los partidos políticos (representantes, no olvidemos, de la voluntad popular), ha sido modélico en cuanto a su tramitación administrativa y altamente colaborativo. Estoy convencida de que cuando las obras acaben en la próxima primavera, todos nos sentiremos muy orgullosos de lo realizado.