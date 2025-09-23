Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Llamamiento a familias locales para acoger a jóvenes con urgencia

J. Z.

goierri.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:28

La diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, lanzó un llamamiento urgente a las familias del territorio, para acoger de manera temporal a niñas y niños que necesitan un hogar de inmediato. En este momento se requieren familias de urgencia para 28 menores: 10 de entre 0 y 3 años y otros 18 si se amplía la franja de edad hasta los 6 años.

Peña, acompañada por Maitane Carcamo, jefa de la Sección de Acogimiento Familiar y Adopción, y por Lucía Saiz, representante de una familia de acogida de urgencia, subrayó que el acogimiento familiar es clave para garantizar el bienestar infantil. En la actualidad, la Diputación tutela a 885 menores: 556 viven en centros y 329 ya han sido acogidos por familias.

La diputada recordó que existen tres modalidades de acogimiento —urgente, temporal y permanente— y destacó la solidaridad de las familias que ya participan en el programa «Hay miedos y dudas, pero también ilusión, amor y compromiso. Abrir las puertas de casa a un niño o niña es uno de los mayores gestos de responsabilidad y generosidad que podemos hacer como sociedad».

Para más información, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 682 554 433 o consultar la web oficial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

