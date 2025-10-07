Lemniskata retorna el viernes de la mano de 'Ordizientzia'

J.Z. goierri. Martes, 7 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La red popular de ciencia del Goierri, Lemniskata, vuelve a impulsar la cultura científica en la comarca con una nueva edición de 'Ordizientzia', que se celebrará en Ordizia durante octubre y noviembre. El ciclo reunirá a destacados expertos en astronomía, química y paleontología, con el objetivo de fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico.

Las charlas tendrán lugar en Barrena Kultur Etxea a las 19.00. El viernes, día 10, el astrofísico Javier Armentia abrirá el programa con 'Marchando unos eclipses'!, una invitación a prepararse para el eclipse solar total de 2026. El 17 de octubre, el químico Oskar González Mendia explicará la química de la pintura al óleo, descubriendo los secretos materiales del arte. Y el 24 de octubre, el paleontólogo Asier Gómez Olivencia presentará 'Neandertales: los primeros habitantes de Euskal Herria', con las últimas investigaciones sobre nuestros antepasados.

Además, del 20 de octubre al 2 de noviembre, la plaza Nikolas Lekuona acogerá la exposición '24 emakume, zientzia, artea eta letretan', dedicada al papel de las mujeres en la ciencia y la cultura.

Con esta iniciativa, Lemniskata consolida su papel como motor de la divulgación científica en Goierri, acercando el conocimiento a la ciudadanía desde una perspectiva participativa y local.