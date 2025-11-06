Kantaka Abesbatza y el cine llenan Lazkao de cultura el fin semana

J. Z. lazkao. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Esta tarde, el coro Kantaka Abesbatza ofrecerá un concierto especial en el Monasterio de Santa Ana, a partir de las 19.00 horas. La actuación forma parte de Udazkeneko Musika Zikloa de este año, un ciclo que se celebra del día 7 al 23 y que tiene como objetivo acercar la música y la cultura a los vecinos en un entorno cercano y acogedor.

El repertorio de Kantaka Abesbatza promete una velada cargada de sensibilidad y armonía en un escenario tan emblemático como el monasterio, donde el público podrá disfrutar de la fuerza del canto coral en un ambiente íntimo y lleno de historia.

Cine para todas las edades

El fin de semana, la actividad cultural continuará en Areria Aretoa, que acogerá varias proyecciones pensadas para distintos públicos.

Los más pequeños podrán disfrutar de la película 'Tom y Jerry: Aventura en el Tiempo', una divertida historia de animación que se proyectará mañana y el domingo a las 17.00 horas. Una opción perfecta para compartir en familia y reír con las travesuras de los clásicos personajes.

Para el público adulto, la propuesta será 'Los Tigres', un film cargado de acción y drama que se proyectará mañana a las 19.30 y 22.00 horas, el domingo a las 19.30, y el lunes a las 19.00 y 21.00.

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la web del Areria, o en la misma taquilla de forma física antes de cada sesión.