Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lazkao

Kantaka Abesbatza y el cine llenan Lazkao de cultura el fin semana

J. Z.

lazkao.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Esta tarde, el coro Kantaka Abesbatza ofrecerá un concierto especial en el Monasterio de Santa Ana, a partir de las 19.00 horas. La actuación forma parte de Udazkeneko Musika Zikloa de este año, un ciclo que se celebra del día 7 al 23 y que tiene como objetivo acercar la música y la cultura a los vecinos en un entorno cercano y acogedor.

El repertorio de Kantaka Abesbatza promete una velada cargada de sensibilidad y armonía en un escenario tan emblemático como el monasterio, donde el público podrá disfrutar de la fuerza del canto coral en un ambiente íntimo y lleno de historia.

Cine para todas las edades

El fin de semana, la actividad cultural continuará en Areria Aretoa, que acogerá varias proyecciones pensadas para distintos públicos.

Los más pequeños podrán disfrutar de la película 'Tom y Jerry: Aventura en el Tiempo', una divertida historia de animación que se proyectará mañana y el domingo a las 17.00 horas. Una opción perfecta para compartir en familia y reír con las travesuras de los clásicos personajes.

Para el público adulto, la propuesta será 'Los Tigres', un film cargado de acción y drama que se proyectará mañana a las 19.30 y 22.00 horas, el domingo a las 19.30, y el lunes a las 19.00 y 21.00.

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la web del Areria, o en la misma taquilla de forma física antes de cada sesión.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  8. 8 La nao San Juan vuelve a la vida
  9. 9 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kantaka Abesbatza y el cine llenan Lazkao de cultura el fin semana