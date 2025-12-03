Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskararen Nazioarteko Eguna protagonista gaur Lazkaon

Josu Zabala Barandiaran

Asteazkena, 3 abendua 2025, 12:29

Comenta

Gaur ospatzen ari den Euskararen Nazioarteko Egunean, giro bikaina eta parte-hartze zabala ekarri ditu herrira. Goizean, Lazkaoko Ikastolak antolatutako kalejira musikaz eta kolorez bete da, ikasle, irakasle eta familien parte-hartzearekin. Kalejiraren ostean, plazan ospakizun nagusia egin da, LTME trikitilariek eta Oin Arin Dantza Taldeak eskaintzen duten emanaldiekin.

Eguerdian, tailer eta jolas ludikoek haur eta gazteei euskaraz gozatzeko aukera emango dute, eta arratsaldean Euskal Kantaldia eta Erromeria izango dira protagonista, plaza musikaz eta dantzaz betez. Udalak nabarmendu du bere adierazpenean, ekitaldiaren helburua euskara indartzea eta herritarren parte-hartzea sustatzea dela, eta eskerrak eman dizkie parte hartu duten guztiei.

Euskararen Nazioarteko Eguna protagonista gaur Lazkaon