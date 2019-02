El Lauburu Ibarra Mahala sucumbe ante la eficacia del rival El Lauburu Ibarra necesita reaccionar cuanto antes. El Otxartabe fue superior y los morados, de esta forma, encajan su tercera derrota consecutiva M. A. Jueves, 7 febrero 2019, 00:23

El Lauburu Ibarra Mahala perdió por 4-8 frente al Otxartabe y suma su tercera derrota consecutiva. Los chicos de Aitor Arévalo, que venían de realizar buenos partidos ante los dos primeros clasificados, bajaron notablemente el nivel mostrado semanas atrás y sucumbieron ante un equipo vizcaíno que se mostró más eficaz que los piparreros delante de la portería.

El partido no comenzó bien para los locales, que veían cómo en el segundo 30 de partido en una pérdida en la construcción de juego los visitantes hacían el 0-1 en el marcador. El equipo visitante fue a Ibarra con las ideas muy claras en ataque.

En el minuto 10 de partido, los visitantes hacían el 0-2 en el marcador. Un minuto más tarde, Cuadrado hacía el 1-2 en el marcador tras ejecutar un penalti realizado sobre Oihan Arrospide. Este gol dio ánimos al equipo y dos minutos más tarde en una acción de banda de Álvaro Alonso, un adversario se introducía el balón en su propia portería.

La alegría de los ibartarras duró poco, ya que en tres minutos los bilbaínos pusieron dos goles de diferencia dejando el marcador de 2-4 al término de la primera mitad.

El comienzo de la segunda mitad fue tal y como comenzó la primera: segundo 30 de partido y Otxartabe hacía el 2-5 en el marcador. En ese momento el equipo tiró de casta y en el mejor tramo del encuentro, acorraló por completo al equipo visitante en su área donde las ocasiones se produjeron sin cesar. A falta de 13 minutos, era Iraitz Bea quien ponía el 3-5 en el marcador y un minuto más tarde era Martin Ibarbia quien ponía el 4-5. El resultado acabó con un justo 4-8 para el equipo visitante.

Al término del encuentro el entrenador local apuntaba que «el equipo no ha competido bien, no hemos estado a la altura del compromiso. El nivel motivacional de un equipo debe ser el mismo cuando juegas contra un equipo u otro y cuando no lo haces te gana cualquiera. Este equipo nos ha metido la friolera de 18 goles, una tercera parte de los goles que llevamos encajados. Si hacemos un análisis de los goles que nos han metido, es un examen del que salimos muy mal parados. La derrota de hoy es justa y nos debe valer para valorar cada encuentro con el máximo respeto y lealtad al club».