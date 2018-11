Lauburu Ibarra Mahala busca su primera victoria M.A. IBARRA. Sábado, 10 noviembre 2018, 00:30

El Lauburu Ibarra Mahala de honor juvenil afronta hoy a partir de las 16.00 horas de la tarde en Belabieta el séptimo partido de liga. El equipo ibartarra recibe al equipo AD Lardero riojano.

Se enfrentarán hoy dos equipos que están en la parte baja de la clasificación, si bien los ibartarrras no han ganado ningún partido en lo que llevan de temporada; el equipo riojano ha vencido su primer partido esta semana tras vencer por 3-7 al Mar Rock cántabro a domicilio.

En el partido disputado el año pasado, el conjunto piparrero venció por 9-7 en un partido de muchos goles y alternativas en el marcador. Para el partido de hoy, el mister local contará con la baja de Ion Ander Cuadrado que continúa recuperándose de sus molestias en el sóleo.

A palabras del entrenador: «Nos vamos a enfrentar a un equipo que está compitiendo muy bien los partidos y no será nada fácil vencerlos pero creo que a nosotros nos toca ganar ya, la clasificación no refleja bien nuestro potencial y esta semana queremos demostrarlo ganando nuestro primer partido. Lucharemos con todo para que los tres puntos se queden en Belabieta, no podemos fallar».