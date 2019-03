El Lauburu femenino comienza hoy una nueva fase El Lauburu buscará la victoria en Eskoriatza. M. A. IBARRA. Sábado, 30 marzo 2019, 00:50

El equipo femenino del Lauburu jugó contra el equipo de Trintxerpe en la última jornada. El partido comenzaba a las 17.30 horas con todas las jugadoras al completo. Se enfrentaban a un equipo duro, que no tardó en marcar el primer gol. A los pocos minutos las moradas consiguieron meterse en el partido y lograron el empate. Aun así, tuvieron que encajar el segundo gol antes de retirarse al descanso.

El segundo tiempo comenzó con las visitantes enchufadas y posesión de balón, pero no pudieron materializar varias ocasiones y continuaron por detrás en el marcador. El equipo local no perdonó la falta de acierto de las moradas, y en una contra rápida, marcaron el 3-1. Los últimos 5 minutos, el equipo visitante arriesgó y salió con cinco para crear ocasiones y poder disminuir la diferencia en el marcador, pero en una falta las de Trintxerpe volvieron a marcar subiendo el marcador el 4-1. Así finalizó el partido. El resultado no refleja el trabajo realizado por las visitantes y tuvieron que volver a Ibarra con esa sensación. Después de disputar todos los partidos de liga y finalizar la clasificación en tercera posición, hoy el Lauburu femenino comenzará una nueva fase visitando al Eskoriatza a las 18.00.