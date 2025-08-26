Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kultur eta kirol ikastaroetarako izena ematea irekita dago

A. N.

Lizartza.

Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:15

Irailean hasiko den ikasturte berrirako kirol eta kultur ikastaroak antolatu ditu Udalak. Eskolak irailaren 15ko astean hasiko dira eta izena ematea irailaren 9ra bitartean, asteartea, egongo da irekita.

Ikasturte honetarako bost ikastaro antolatu dira. Asteartetan eta ostegunetan gimnasia 09:00etan eta pilates 17:30ean, Paola irakaslearelon; eta asteazkenetan joste tailerra 16:30ean Leire Gordorekin, eta hipopresiboak 19:30ean Maitane Lopetegirekin Gunean; eta ostegunetan 18:30ean Kardio-dance Paolarekin, Gunean.

Ikastaroa aurrera ateratzeko bakoitzean gutxienez zortzi pertsonako taldea osatu beharko da. Joste tailerretan bi orduko saioak izango dira eta gainontzekoetan ordu betekoa. Astean egun bat ematen dutenek hilean 15 euroko kuota ordainduko dute. Joste tailerraren kasuan 25 eurokoa izango da. Astean bi egunetan joaten irenek 25 euroko kuota ordaindu beharko dute.

Kuotak hiruhilabetero ordainduko dira eta ez dira itzuliko behin hasita ikastaroa utziz gero. Era berean, egoera zaurgarrian dauden pertsonentzako dirulaguntzak eskaintzen ditu Udalak eta eskatzeko udaleko gizarte langilearekin jarri beharko da harremanetan.

Izena ematea lizartza@lizartza.eus helbidera idatzita, 673 905 685 zenbakira Whats-App mezua idatzita, edota Udaletxeko bulegoetan bertan egin daiteke.

