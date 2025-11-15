Kultur Astea antolatu dute bihartik hilabete amaierara

Tolosa GoierriKultur Astea antolatu dute bihartik hilabete amaierara
Ipuin kontaketak, mendi ibilaldia, hitzaldiak, mural margoketa, ikuskizunak eta abar egongo dira datozen egunetan
Amaia Núñez
Larraul.
Larunbata, 15 azaroa 2025, 21:14
Azaroan ohitura den bezala, Larraulen Kultur Astea antolatu da, azaroaren 17tik 29ra egingo dena. Astelehen honetan hasiko da egitaraua, Liburu Baby Kluba ekimenaren baitan egingo den ipuin kontaketarekin liburutegian. 17:00etan izango da, Mestiza elkatearen eskutik 5 urtera bitarteko haurrei zuzenduta. Asteartean, hilaren 18an, 'Dolua eta galera' hitzaldia eskainiko dute Ainara Urdanpilleta eta Yaiza Ruiz psikologoek 17:30ean eskolan. Hitzaldia irekia, baina aurrez izena eman beharko da.
Azaroaren 21ean, Lurpea Garbi elkarteko kideek hitzaldia eskainiko dute eskolan 19:00etan. Bertan, duela aste batzuk Leizeta kobazuloan egindako garbiketa lanak eta ingurunea lehengoratzeko saiakera azalduko dute eta kobazuloetan bildutako hondakinek nola eragiten duten ingurunean eta osasunean. Ondoren, kantu-afaria egingo da Ostatuan Aitor Atxega eta Imanol Kamio musikariekin. Afarian marisko marmitakoa, behi-saiheskia brasan, whisky tarta eta kafea eskainiko dira. Txartelak 20 eurotan daude salgai astelehenera arte.
Datorren ostiralean mendi irteera egingo da Hernialdko Aizkoate kobazulora 9:30ean. Ibilaldia doakoa da baina aurrez izena eman beharko dute parte hartu nahi dutenek autoak antolatu ahal izateko. Arratsaldean, berriz, mural margoketa egingo da Olivia Sanchez margolariak lagunduta, 16:30ean hasita. Eskolako horma margotuko da eta parte hartu nahi dutenek aurrez izena eman beharko dute.
Hilaren 23an, Artisau eta Ekoizleen azoka egongo da goizeko 11:00etatik aurrera plazan. Arratsaldean, 'Izeba Felixaren irratia' magia ikuskizuna eskainiko du Eneko Gutierrezek 16:30ean. Ondoren, talo eta gaztaina jatea egingo da Katillutxulo elkartean (txartelak 4 eurotan daude salgai udaletxean). Taloa jotzen edota zerbitzatzen parte hartu nahi dutenek ere izena eman dezakete. Hilaren 29an, arto hostoak trentzatzen ikasteko tailerra emango du Lola Altolagirrek Ekomuseoan. Ikastarora joateko aurrez izena eman behar da.