Askotariko puzgarriak jarri zituzten atzokoan plazan eta herriko gaztetxoenak ederki ibili ziren haietan jolasean. NÚÑEZ

Aduna

Kuadrillen egunarekin bukatuko dituzte adunarrek festak

Amaia Núñez

Aduna

Larunbata, 16 abuztua 2025, 20:36

Igande honetan agurtuko dituzte Adunako Andra Mari jaiak, giro onean joan diren askotariko ospakizunen ostean. Larunbatean haurrek nahi adina jolastu zuten goiz eta arratsalde frontoian eta plazan egon ziren puzgarriekin. Gainera, herriko gazteen arteko herri-kirol saioa antolatu zen.

Jaiak igande honetan bukatuko dituzte Koadrillen Egunarekin. 13:00etan poteoa egingo da Iraunkorrak txarangarekin eta photocall-a Kukurrukurekin. Ondoren, Metak koadrilak prestatutako bazkaria egongo da. Bazkalondoren, Iraunkorrak txarangak alaituko du giroa eta koadrilen arteko jolasak ere antolatuko dira. 19:00ean Muxutruk taldearekin erromeria hasiko da, 20:30ean bingo-bokatak eta 22:00ean zezen suzkoa egongo da. 23:00etan agurtuko dute Kukurruku datorren urtera arte.

