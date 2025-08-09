Kuadrillek kolorez jantzi zuten eguna

Tolosa GoierriKuadrillek kolorez jantzi zuten eguna
Frontoi txikiko pilota txapelketako finalek ikusle ugari erakarri zituzten goizean
Amaia Núñez
ikaztegieta.
Larunbata, 9 abuztua 2025, 20:09
San Lorentzo egunaren bezperan kuadrillak izan ziren jaietako protagonista. Baina aurretik, frontoi txikiko pelota txapelketako finalak jokatu ziren. Ohi bezala, herritar ugari gerturatu ziren partiduetara eta gogoz animatu zituzten lau finalistak.
Haurren mailan, Aner Ipentzak irabazi zuen Eñaut Nazabalen aurka 22-14. Ondoren, helduen mailan, lehia estua eskaini zuten Uxer Mozo eta Jon Luzuriagak. Azkenean, Mozo izan zen garaile 22-19. Bi finaletan Xabat Ibargurenek egin zituen epaile lanak.
Finalak amaitzerako iada kuadrilla batzuk hasiak ziren bazkarirako paellak prestatzen eta, laster gehitu zitzaizkien gainontzekoak plaza inguruan. Eguraldi ona lagun, kuadrilla ugari elkartu ziren bazkarirako. Atzarbale elektrotxarangaren doinuek girotu zuten arratsaldea.
San Lorentzo eguna
Gaur San Lorentzo egunarekin emango diote amaiera herriko jaiei Ikaztegietan. Eguerdian Pako Belea Konpartsako erraldoi eta buruhandiek kalejira egingo dute herriko trikitilariek lagunduta. Segidan, txakolin dastaketa egingo da plazan.
Arratsaldean, berriz, bertso saioa egongo da Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Oihana Iguaran eta Eñaut Martikorena bertsolariekin. Gai jartzailea lanetan Iker Iriarte arituko da. Ondoren, herri afaria egongo da 21:00etan, Eingo taldearekin erromeria 23:00etan eta, festak amaitzeko, Dj Naza.
