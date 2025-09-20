Kimetz ha organizado talleres y actividades para el nuevo curso

Amaia Núñez asteasu. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:29 Comenta Compartir

La asociación de Mujeres Kimetz ha organizado varios cursillos para el cuarto trimestre del año. Las clases darán comienzo en octubre y las interesadas tienen abierto el plazo para inscribirse.

Hasta final de año han organizado dos talleres, por un lado de pilates y por otro de literatura. El taller de pilates se impartirá de octubre a diciembre y se enseñará a desarrollar técnicas de respiración, estiramientos etc.

El taller de literatura comenzará el 14 de octubre, martes, y finalizará el 18 de noviembre. Este trimestre ha propuesto como temática 'Mujeres en la sombra'.

Asimismo, se llevarán a cabo las tertulias literarias de Kimetz, en el que propondrán un libro al mes y en las sesiones tratarán el estilo literario, la obra y la vida de la autora, y el tema de la obra, entre otros. El primer encuentro de este curso será el 13 de noviembre, jueves. Asimismo, está programada la ponencia 'Los cuidados a debate: ¿cómo cuidamos?, ¿qué nos dificulta el cambio? Reflexionar sobre un nuevo modelo de cuidado mutuo' el 23 de octubre, a las 17.30.

Para este trimestre también han organizado actividades complementarias. Por un lado, dentro de la propuesta para sensibilizar y prevenir la violencia machista, Pepa Bojó impartirá la charla 'Del maltrato al buen trato: claves para promover relaciones igualitarias de buentrato', el 20 de noviembre a las 17:30 horas. En este sentido, también realizarán sesiones sobre 'Alianza social contra la violencia machista'.

Asimismo, el 6 de octubre comenzará el taller de cine como herramienta de prevención. Todos los cursos y talleres se impartirán en la casa de cultura Barrena. Para más información hay que ponerse en contacto con Belén en el 943.887.257. Para noviembre organizarán un programa específico sobre 'Violencia contra las mujeres'.

Además, desde la asociación de Mujeres Kimetz recuerdan que se concentrarán cada primer jueves de mes para denunciar las violencias machistas. La próxima cita será el 2 de octubre, a las 19.00 en la Plaza Mayor. Todos los vecinos están invitados a participar.