1,8 kiloko tomatea jaso du Carlos Moran zegamarrak bere baratzean

Tolosa Goierri1,8 kiloko tomatea jaso du Carlos Moran zegamarrak bere baratzean
J. Z.
zegama.
Astelehena, 1 iraila 2025, 20:03
Carlos Moran zegamarrak bere baratzean ale ikusgarria jaso du: 1,819 kiloko tomatea. Moranek azaldu du aurtengo uzta bereziki ona izan dela, eta eguraldiak ere lagundu duela tamaina horretako pieza harrigarriak lortzen.
Adierazi duenez, aurten tomateak erruz eta kalitate onean atera dira, baina hau izan da orain arteko handiena. Argazkian jasotako tomatea da bere lanaren fruiturik ikusgarriena, eta baratzeko eguneroko zainketaren eta sasoi honetako baldintza egokien emaitza.
