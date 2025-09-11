Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Kalebeherako pilota Txapelketako finala, gaur arratsaldean jaien hasieran

Tortilla lehiaketa eta erromeria egongo dira ondoren, hiru eguneko egitarau zabalaren abiapuntu

Amaia Núñez

alegia.

Osteguna, 11 iraila 2025, 20:40

Astebukaeran ospatuko dituzte Kalebeherako festak. Gaur arratsaldean emango diote hasiera, Giroarte dultzaina taldeak alaituko duen erraldoi eta buruhandien kalejirarekin. Ondoren, helduen binakako Esku Pilota Txapelketako finala jokatuko dute Erbeta pilotalekuan 18:30ean. Arandia eta Murua bikoak Altuna V.a eta Venegas bikoaren aurka jokatuko dute.

Jarraian, tortilla lehiaketa hasiko da, eta 20:30erako aurkeztu beharko dira platerak. Segidan zahagiardoa egingo dute, Enaitz eta Erkizi trikitilariek alaitua. Erromeriak goizaldeko 01:00ak arte iraungo du, eta, ondoren, DJ Nazarekin dantzaldia egongo da.

Bihar, larunbatarekin, Roman Ganzarainen omenezko krosa antolatuko da eguerditik aurrera. Ondoren, bermuta eta piparrak eskainiko dira. 16:00etan pala txapelketako kanporaketak jokatuko dira, 17:00etan umeentzako jolasak eta zinta karrera egongo dira, txokolatadarekin amaituko dena; eta, ondoren, Toka Txapelketa. Gainera, Intxurre Futbol Taldearen aurtengo denboraldirako taldeen aurkezpena egingo da 20:30ean, segidan, zahagiardoa eta, 23:00etan, bertso saioa Eki Mateorena, Jon Mendiluze, Danel Etxeberria eta Beñat Zeberiorekin.

Igande goizean sagardoa, txorizo egosia eta hirugiharrea parrillan dastatzeko aukera egongo da 12:30etik aurrera Kalebeheran. 15:00etan paella jatea egingo da eta, 17:30ean, gaztetxoen pilota eta helduen pala txapelketetako finalak jokatuko dira pilotalekuan.

Bertako Igogailuak saria

Gainera, larunbatean, irailaren 13an, Bertako Igogailuak Sariaren bosgaren ekitaldia jokatuko da Elorri zelaian. Intxurreko eta Segura Aizkorriko maila ezberdinetako bost taldeen arteko partidak jokatuko dira egun osoan zehar.

Norgehiagokak 09:15ean hasiko dira, kadete mailako nesken arteko partidarekin. Ondoren, 10:45ean infantil mutilek jokatuko dute, 12:15ean kadete mutilek, 15:30ean juvenil mutilek eta, amaitzeko, 17:30ean erregional mutilek.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kalebeherako pilota Txapelketako finala, gaur arratsaldean jaien hasieran