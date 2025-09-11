Kalebeherako pilota Txapelketako finala, gaur arratsaldean jaien hasieran

Tolosa GoierriKalebeherako pilota Txapelketako finala, gaur arratsaldean jaien hasieran
Tortilla lehiaketa eta erromeria egongo dira ondoren, hiru eguneko egitarau zabalaren abiapuntu
Amaia Núñez
alegia.
Osteguna, 11 iraila 2025, 20:40
Astebukaeran ospatuko dituzte Kalebeherako festak. Gaur arratsaldean emango diote hasiera, Giroarte dultzaina taldeak alaituko duen erraldoi eta buruhandien kalejirarekin. Ondoren, helduen binakako Esku Pilota Txapelketako finala jokatuko dute Erbeta pilotalekuan 18:30ean. Arandia eta Murua bikoak Altuna V.a eta Venegas bikoaren aurka jokatuko dute.
Jarraian, tortilla lehiaketa hasiko da, eta 20:30erako aurkeztu beharko dira platerak. Segidan zahagiardoa egingo dute, Enaitz eta Erkizi trikitilariek alaitua. Erromeriak goizaldeko 01:00ak arte iraungo du, eta, ondoren, DJ Nazarekin dantzaldia egongo da.
Bihar, larunbatarekin, Roman Ganzarainen omenezko krosa antolatuko da eguerditik aurrera. Ondoren, bermuta eta piparrak eskainiko dira. 16:00etan pala txapelketako kanporaketak jokatuko dira, 17:00etan umeentzako jolasak eta zinta karrera egongo dira, txokolatadarekin amaituko dena; eta, ondoren, Toka Txapelketa. Gainera, Intxurre Futbol Taldearen aurtengo denboraldirako taldeen aurkezpena egingo da 20:30ean, segidan, zahagiardoa eta, 23:00etan, bertso saioa Eki Mateorena, Jon Mendiluze, Danel Etxeberria eta Beñat Zeberiorekin.
Igande goizean sagardoa, txorizo egosia eta hirugiharrea parrillan dastatzeko aukera egongo da 12:30etik aurrera Kalebeheran. 15:00etan paella jatea egingo da eta, 17:30ean, gaztetxoen pilota eta helduen pala txapelketetako finalak jokatuko dira pilotalekuan.
Bertako Igogailuak saria
Gainera, larunbatean, irailaren 13an, Bertako Igogailuak Sariaren bosgaren ekitaldia jokatuko da Elorri zelaian. Intxurreko eta Segura Aizkorriko maila ezberdinetako bost taldeen arteko partidak jokatuko dira egun osoan zehar.
Norgehiagokak 09:15ean hasiko dira, kadete mailako nesken arteko partidarekin. Ondoren, 10:45ean infantil mutilek jokatuko dute, 12:15ean kadete mutilek, 15:30ean juvenil mutilek eta, amaitzeko, 17:30ean erregional mutilek.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.