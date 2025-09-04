Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Kale Berako Pelota Txapelketako izen-ematea asteartean

A. N.

alegia.

Osteguna, 4 iraila 2025, 20:16

Kalebeherako festen baitan, esku pelota txapelketa antolatuko da aurten ere. Lehiaketa honetan bost eta hamabi urte arteko neska-mutilek parte hartu ahal izango dute. Izena ematea datorren asteartean egin beharko da, irailaren 9an, Kalebeherako Erbeta frontoian, arratsaldeko 16:00etan. Bikoteak izena emateko momentuan osatuko ditu antolakuntzak eta lehenengo partiduak ere segidan hasiko dira jokatzen.

