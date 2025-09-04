Kale Berako Pelota Txapelketako izen-ematea asteartean

Tolosa GoierriKale Berako Pelota Txapelketako izen-ematea asteartean
A. N.
alegia.
Osteguna, 4 iraila 2025, 20:16
Kalebeherako festen baitan, esku pelota txapelketa antolatuko da aurten ere. Lehiaketa honetan bost eta hamabi urte arteko neska-mutilek parte hartu ahal izango dute. Izena ematea datorren asteartean egin beharko da, irailaren 9an, Kalebeherako Erbeta frontoian, arratsaldeko 16:00etan. Bikoteak izena emateko momentuan osatuko ditu antolakuntzak eta lehenengo partiduak ere segidan hasiko dira jokatzen.
