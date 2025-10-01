Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Jurgi Ekiza abeslariaren kontzertua, bihar gauean Ostatuko Ganbaran

A. N.

orexa.

Asteazkena, 1 urria 2025, 20:54

Ostiral Kulturalek denboraldi berria hasiko dute bihar. Jurgi Ekiza kitarra-jole eta abeslariak kontzertua eskainiko du Ostatuko Ganbaran 22:00etan. Musikagile baionarrak bere azken bakarkako lana aurkeztuko du 'Argitzala', urte honetako abuztuan argitaratua.

Jurgi Ekiza Willis Drumond musika taldeko sortzaile izanagatik da ezaguna. Duela hamarkada bat taldeak etenaldi bat egitea erabaki zuen eta Ekizak bere bakarkako ibilbidea abiatu zuen.

