Tolosa Goierri

Jubilatuen eguna ospatuko dute gaurkoan

J. Z.

ataun.

Asteazkena, 1 urria 2025, 20:54

Jubilatuek gaur ospatuko dute beraien eguna. Goizean, autobusa Aiatik abiatuko da 12:30ean, eta herriko beste auzoetan geldialdiak egingo ditu. 13:00etan Olaberriko Kultur-etxean 'Olaberriko Memoria Historikoa' dokumentala proiektatuko da, eta 14:15ean bazkaria izango da Arrieta jatetxean.Bazkalondoan, 80 urte betetzen dituzten 15 laguni omenaldia egingo zaie, plaka banaketarekin. Giroa alaitzeko, Iban Urdangarin eta Iker Zubeldiarekin bertsolariak bertan izango dira.

