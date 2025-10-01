Jubilatuen eguna ospatuko dute gaurkoan

Tolosa GoierriJubilatuen eguna ospatuko dute gaurkoan
J. Z.
ataun.
Asteazkena, 1 urria 2025, 20:54
Jubilatuek gaur ospatuko dute beraien eguna. Goizean, autobusa Aiatik abiatuko da 12:30ean, eta herriko beste auzoetan geldialdiak egingo ditu. 13:00etan Olaberriko Kultur-etxean 'Olaberriko Memoria Historikoa' dokumentala proiektatuko da, eta 14:15ean bazkaria izango da Arrieta jatetxean.Bazkalondoan, 80 urte betetzen dituzten 15 laguni omenaldia egingo zaie, plaka banaketarekin. Giroa alaitzeko, Iban Urdangarin eta Iker Zubeldiarekin bertsolariak bertan izango dira.
