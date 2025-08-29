Jubilatuek ederki pasatu zuten haien egunean

BerrobiJubilatuek ederki pasatu zuten haien egunean
Berrobi
Ostirala, 29 abuztua 2025, 20:43
San Agustin jaien bigarren egunean Jubilatuen Eguna ospatu zuten. Eguerdian haien omenezko meza eskaini zen eta, jarraian, hamaiketakoa izan zuten Ostatuan. Bazkalondoren, sariak banatu zituzten eta Andonik alaitutako dantza saioaz gozatu zuten. Gaur haurrentzako puzgarriak egongo dira goiz osoan eta kuadrillen arteko bazkarirako paella lehiaketa egingo dute. Arratsaldean, bingoa antolatuko du Berrobiko Euskara taldeak eta, gauean, Iratzar taldearekin erromeria. Ondoren, DJ Osto.
