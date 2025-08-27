Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ikaztegieta

Jubilatuei zuzendutako irteera antolatu dute Gasteizera irailaren 26an

A. N.

Ikaztegieta.

Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:47

Erretirodunei Gasteizera zuzendutako irteera antolatu du Ikaztegietako Udalak irailaren 26rako, ostirala. Egun osoko txangoa izango da. Goizeko 09:15etan aterako da autobusa kiroldegitik eta Gasteizera iritsitakoan, Santa Maria katedrala bisitatuko dute hamaikak aldera.

Bazkaria Gran Hotel Lakuan izango da eta, bazkalondoren, denbora librea egongo da. Gasteizen egun horretan Erdi Aroko feria egingo da eta, nahi dutenek, bisitatu ahal izango dute. Ikaztegietara itzulera 19:00etan egingo da.

Joan etorrirako autobusa udalak ordainduko du. Katedralera bisita gidatuak 7,5 euroko prezioa du eta bazkariak 30 eurokoa. Zentzu honetan, Udalak erraztasunak eman nahi dizkiei txangora joan nahi dutenei eta izena ematerakoan aukera ezberdinak eskaini ditu. Horrela, bisita eta bazkaria ordaintzeko aukera adierazi beharko da apuntatzeko unean eta 1.080 euroko pentsioa baina gutxiago dutenek, gastu guztiak udalak ordaintzea eskatu daiteke.

Irteeraren ordainketa izena ematerakoan egin beharko da Udaletxean. 60 urtetik gorakoei zuzenduta dago eta ezintasuna dutenak zaintzailearekin joan daitezke. Jubilatuak ez daudenak edo herrikoak ez direnak ere izena eman dezakete, baina Ikaztegietako jubilatuek lehentasuna izango dute irteerarako taldea osatzerakoan.

