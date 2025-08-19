Juan Mujikak 100 urte bete zituen

Tolosa GoierriJuan Mujikak 100 urte bete zituen
Asteartea, 19 abuztua 2025, 20:56
Ehun urtetik gorako beste pertsona bat gehiago dago herrian. Lauztiakoko Juan Mujikak 100 urte bete ditu eta familiaz inguratuta ospatu zuen egun berezi hori. Gainera, Ataungo Udaleko eta Atsedentoki Elkarteko ordezkarien bisita ere jaso zuen Juanek. Herritar guztien zorion agurrak helarazi zizkioten eta opari bana eman zioten. Zorionak Juan!
