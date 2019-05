JOXEMAI ORMAZABAL (CANDIDATO DE EH BILDU): «Siempre me tendrán dispuesto a escuchar» Se presenta con el «único objetivo» de ponerse «al servicio de los lazkaotarras» AINARA ALARCIA LAZKAO. Martes, 21 mayo 2019, 00:32

Para Joxemai Ormazabal, vascófilo lazkaotarra de 55 años, este será su primer acercamiento a la política. Será el cabeza de lista de EH Bildu el próximo domingo.

-No tiene experiencia en política... ¿Qué le ha impulsado a presentarse ahora? ¿Por qué con EH Bildu?

Su DNI Edad Nacido en 1963, casado y padre de tres hijos. Estudios Postgrado en Transmisión Cultural Vasca y un grado de Comunicación. Profesión La mayor parte de su carrera profesional la ha desempeñado en el Euskaltegi Maizpide.

-Es cierto que hasta hoy me he mantenido alejado de la política, aunque también es verdad que he trabajado siempre cerca de la gente. Sabemos lo que ha supuesto la profesionalización de la política hasta ahora y creo que ha llegado el momento de cambiarlo. Mi único objetivo es poner al servicio de los lazkaotarras la experiencia que he adquirido en todos los años de trabajo social que llevo a mis espaldas y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de EH Bildu, que ha atraído mi voto desde su creación por sus principios de transparencia, igualdad, participación... con los que me siento plenamente identificado. Además, puedo decir con orgullo que encabezo un grupo plural, equilibrado y muy preparado.

-¿Qué destacaría de su programa?

-Estamos preocupados por el medio ambiente, apostamos por pequeñas y medianas empresas, queremos que los jóvenes se queden en nuestro pueblo y los mayores vivan lo mejor posible... el bienestar de los lazkaotarras es nuestra prioridad. En nuestro programa se reflejan algunas de las medidas que tomaremos para conseguirlo, como las subvenciones para instalar ascensores, la actualización del entorno rural, las ayudas al pequeño comercio o las viviendas de alquiler para jóvenes.

-¿Cuál sería la primera en llevar a cabo?

-Si nos tocara gobernar, soy consciente de que no empezaríamos de cero, que habría cosas puestas en marcha en la última legislatura que tendríamos que rematar, pero después nos pondríamos a trabajar en nuestras propuestas. Si lo hacemos en equipo y bien coordinados se puede hacer todo a la vez, sin tener que esperar a cumplir uno de los puntos para ponerse con otro.

-¿Cuál cree que será el resultado da las elecciones?

-Es una lástima que Podemos no tenga grupo en Lazkao, porque pienso que cambiaría mucho la configuración del Ayuntamiento. Creo que los resultados dependerán en gran medida de lo que los votantes de ese partido decidan hacer. Nosotros los vemos más cerca de EH Bildu ya que defienden la plurinacionalidad de España y nos ven como a iguales. En cuanto a políticas, ambas son progresistas y de izquierdas. Por ello, creo que EH Bildu 7, PNV 5 y PSE 1 podría ser perfectamente el resultado final.

-¿Qué le aportará Joxemari Ormazabal al nuevo ayuntamiento?

-Lo primero, cercanía; y desde esa cercanía, puedo asegurar que los lazkaotarras me encontrarán siempre dispuesto a escuchar e intentar solucionar problemas, para lo que cuento con experiencia, o imaginación cuando esta no valga, ganas de trabajar y compromiso.