José Mari Urkia presentó la biografía de Sánchez Granjel
A. ETXEBERRIA SEGURA. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:32

«El espíritu de mi padre nunca se ha ido de Segura». Gerardo Sánchez, el hijo de Luis Sánchez Granjel, resumió con una sola frase el acto de presentación de la biografía de su padre, que tuvo lugar en el ayuntamiento. El libro 'Vida y obra de Luis Sánchez Granjel' recoge la talla académica, intelectual y humana del catedrático de medicina y escritor nacido en Segura en 1920 y que falleció en Salamanca en 2014. Obra de José Mari Urkia, profesor de la Historia de la Medicina de la UPV, retrata a Granjel a partir de su archivo personal y epistolario, mostrando la vinculación que tenía con el País Vasco, con Salamanca, con la Universidad y con el mundo de la medicina. La publicación del libro está dentro de la conmemoración del VIII Centenario de la Fundación de la Universidad de Salamanca, y también participó en el acto el director de publicaciones de la universidad, José de Luis.

José Mari Urkia señaló en la presentación que «este libro es algo que me sale del corazón. Me considero un discípulo de Granjel y siempre le recordaré por todo lo que hizo por la medicina y por lo que me enseño a mí. El libro se basa en la investigación del archivo personal de don Luis. Son 20 biblioratos bien ordenados por el propio Granjel antes de su muerte y completada por sus hijos Gerardo y Mercedes tras su deceso, a quienes agradezco su confianza por haber depositado en mis manos este legado».

El libro recoge también la vocación literaria de Granjel. Fue uno de los grandes historiadores de la literatura, sobre todo de la Generación del 98, con brillantes estudios sobre Baroja, Unamuno, Azorín o Gómez de la Serna.

Donación del fondo

Gerardo Sánchez afirmó sentirse emocionado en el pueblo que vio nacer a su padre y en la presentación de una biografía sobre él «porque siempre tuvo una relación muy especial con Segura. Se sentía un hijo de este pueblo, con una vinculación personal y emocional muy profunda. Tengo que agradecer también a José Mari Urkia todo el trabajo que ha realizado y la fidelidad que le tuvo a mi padre desde que le conoció hasta el final de sus días». Añadió también que la donación del fondo bibliográfico que realizó el propio Granjel al municipio se ampliará dentro de unas fechas.

Se trataría de los libros que escribió Granjel sobre los autores vascos de la Generación del 98 y que ha aprovechado estos días para concretar la donación con el alcalde Eñaut Telleria.