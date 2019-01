Jornada negra para los equipos lazkaotarras que no lograron puntuar Plantilla del equipo de Regional Preferente del Lazkao. El juvenil A, que se está jugando el ascenso, no pudo con el Hernani en casa y cayó 2-3 AINARA ALARCIA LAZKAO. Martes, 29 enero 2019, 00:38

El primer equipo, regional preferente, sigue sin levantar cabeza y con el partido del domingo, en el que perdió por dos goles a uno, suma ya seis jornadas consecutivas sin puntuar. Los verdes se desplazaron esta vez a Zumarraga para enfrentarse al Urola, segundo clasificado.

Los lazkaotarras no le perdieron la cara al partido en ningún instante y a pesar de recibir un par de goles recién iniciada la segunda parte, no se dieron por vencidos. Lograron acortar distancias en el marcador por medio de Said pero, aunque siguieron intentándolo, una vez más adolecieron de falta de pegada.

Con esta nueva derrota, la distancia con los puestos de salvación se agranda hasta los siete puntos, por lo que urge retomar la senda de la victoria.

Derrota de los juveniles

El juvenil A dispuso el fin de semana de una gran oportunidad para encaramarse a lo más alto de la tabla, pero una primera parte nefasta condenó a los verdes a la derrota, 2-3. Los hernaniarras llegaron al descanso con una clara victoria en el marcador, 0-3, al aprovechar tres errores rivales para marcar tres goles en sus únicos disparos a puerta, mientras los lazkaotarras, por su parte, estrellaron dos tiros contra los postes de la meta rival en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Tras la reanudación, los visitantes se cerraron en su campo y no pasaron ningún apuro hasta el último cuarto de partido. En el minuto 75, Kepa acortó distancias para los de casa y a partir de ese instante comenzó el asedio constante de los verdes a la meta rival. Aitzol estuvo a punto de lograr el segundo gol, pero su gran disparo volvió a estrellarse en el larguero. Finalmente, a falta de diez minutos, Aitzol, esta vez sí, culminó un gran ataque de su equipo y puso el 2-3 definitivo en el marcador, ya que a pesar de que los locales dispusieran de un par de ocasiones más, no encontraron puerta por centímetros.

El juvenil B también perdió, 1-3, esta vez ante el Ikasberri. Los lazkaotarras llegaron al minuto 67 con ventaja en el marcador, gracias a un gol solitario de Iñigo, pero a partir de ese momento se les complicó el partido. Los azpeitiarras lograron empatar, 1-1, al marcar de penalti y los lazkaotarras perdieron un jugador por expulsión cinco minutos después, situación que supo aprovechar el Ikasberri para, en superioridad numérica, marcar dos goles más antes del pitido final.

Otros resultados

En cuanto a los dos equipos cadetes, también perdieron sus respectivos encuentros; el cadete de primera cayó 0-4 ante el Intxurre alegitarra y el cadete de honor sigue sin poder estrenar su casillero de puntos al perder 2-0 contra al Urola. Estos últimos entraron mal al partido, al recibir un gol en contra en el minuto 6, pero llegaron a la recta final con opciones de puntuar. A falta de cinco minutos, sin embargo, marraban por poco una clara ocasión de gol y un acierto urolatarra en la siguiente jugada, daba al traste con sus aspiraciones de lograr algún punto.

El infantil de honor, por su parte, comenzó su singladura en la copa con una derrota ante el Elgoibar. Los lazkaotarras se adelantaron en el minuto 8, gol de Xabi; pero en cinco minutos fatídicos vieron perforada su meta por partida triple. Un gol en propia meta de un defensor local, dejó el electrónico en 1-4.

Por último, el infantil txiki visitó el campo del líder de la competición, el Zarautz, que no ha