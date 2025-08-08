Jolasean hasi zituzten San Lorentzo jaiak Ikaztegietan

Tolosa GoierriJolasean hasi zituzten San Lorentzo jaiak Ikaztegietan
Txakolin dastaketaren antolaketa taldeko kideek bota zuten atzo txupinazoa
Amaia Núñez
ikaztegieta.
Ostirala, 8 abuztua 2025, 20:48
Zapi urdinak lepoan eman zioten ongietorria atzo ikaztegietarrek aurtengo jaiei. Bere famari ohore eginez, 'Lorentzo' ere agertu zen Ikaztegietako jaien hasiera argitzera. Eguerdirako ordu erdi geratzen zenean, bota zuten txupinazoa Festetako txakolin dastaketaren antolakuntza taldeko kideek.
Azken 18 urtetan antolatu du talde honek dastaketa eta beraien lana balioan jarri eta ikusarazteko omenaldi xumea eskaini nahi izan zion Festa Batzordeak. «Ilusioz eta elkarlanean» prestatzen duten ekitaldia dela azpimarratu zuten, eta jaiak «errespetuz eta elkarri alaitasuna emanez» igarotzea opa zieten herritarrei.
Segidan, txupinazoa piztu zuten eta goxokiak bota zituzten haurrentzat. Buruhandiak ere atera ziren, haurrekin jolasteko. Jarraian, haur eta gaztetxoentzako ginkana eta jolasak antolatu zituzten herriko gazteek. Gustura ibili ziren paratxutarekin, ur-globoekin eta ur-toboganean jolasean.
Haur eta gaztetxoek elkarrekin bazkaldu zuten plazan eta, ondoren, ur-puzgarriak izan zituzten arratsaldean, nahi adina jolasteko meriendarako ordua iritsi bitartean. Beroari aurre egiteko primeran aprobetxatu zuten guztiek.
Gaurko egitaraua
Gaur Kuadrilla eguna ospatuko da. Eguerdiko 12:00etan frontoi txikiko pelota txapelketako finalak jokatuko dira. Jarraian, bazkaria prestatzeari ekingo diote lagun-taldeek.
Bazkalondoren, Hi Selfie eta Mus Txapelketa antolatuko dira. 18:00etatik aurrera Atzarbale elektrotxarangak alaituko du giroa. Iluntzean zahagi ardoa eta sardin jatea egongo dira, eta 23:00etan Bide Batez taldearekin erromeria.
