Hosto Txiki etxekoak omendu zituzten txupinazoan. Esteban Pagola eta Ester Susperregiri agurra dantzatu zieten eta beraiek izan ziren suziria botatzeko arduradunak A. NÚÑEZ

Gaztelu

Jolasean hasi dituzte jaiak Gaztelun

Txupinazoan Hosto Txikiko Esteban, Ester, Amaia eta Asier omendu dituzte

Amaia Núñez

GAztelu

Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:46

Haur eta gaztetxoek beren eguna izan duten jaien hasieran. Jolas ezberdinak antolatu dituzte plazan goizean zehar eta aurpegia margotzeko aukera ere izan dute.

Txupinazoa Hosto Txiki etxekoei omenaldia izan da. Esteban Pagola eta Ester Susperregiri agurra dantzatu diete eta beraiek izan dira suziria botatzeko arduradunak, ia lau hamarkada Amaia eta Asier seme-alabekin. Gaztelun urte hauetan guztietan izan duten presentzía azpimarratu dute; ekitaldieta parte hartuz, ostatua auzolanean ireki zenean, udalean... Oso eskertuta jaso zuen familiak herritarrek eskainitako omenaldia. Ondoren, ohitura den bezala, toka txapelketa antolatu zen.

Ostiraleko egitaraua

9:00etan joko dute diana eta, 10:30ean, meza eskainiko da elizan. Ondoren, 11:30ean, Gazteluko I. Sega Ligaxkaren bigarren saioa jokatuko da. 12:30ean, bertso-pilota jaialdia egongo da Julen Alberdi eta Oier Hormaetxe pilotariekin, eta Amaia Agirre eta Oihana Iguaran bertsolariekin.

