Joan Manuel Serrat estará en el espectáculo 'VAGERA Herri bat'

El popular cantautor barcelonés Joan Manuel Serrat, uno de los grandes iconos internacionales de la música de autor, participará en el espectáculo multidisciplinar 'VAGERA Herri bat' a través de una grabación testimonial. El espectáculo será a beneficio de la asociación de autismo de Gipuzkoa Gautena y tendrá lugar en el Polideportivo Olaederra mañana y el sábado, a partir de las diez de la noche. Serrat es el creador de la obra 'Edurne', la única canción del autor que incluye frases en euskera y que, aunque grabada y publicada en Argentina en 1970, no vio la luz en el Estado hasta 1974.

El propio Serrat, en un recital en Manresa donde cantó en directo este tema a finales de los años 70, explicó así la génesis de esta canción, explicación que recoge en su blog el periodista Josep María Oliva: «Cuando la presentó explicó que después de un concierto que hizo en el País Vasco los organizadores lo invitaron a cenar. Fue en aquella cena donde Edurne, después de relatarle su dura historia, le pidió que les cantara alguna canción».

La letra de esta hermosa canción habla del camino de Amasa y del río Oria, lugares muy cercanos para el cantante ya que, a finales de los años sesenta, el compositor catalán trabajó de aprendiz en la fábrica SACEM de Villabona, viviendo en el barrio Oriamendi de la localidad.

Por ello, el ayuntamiento realizó numerosas gestiones que han llegado a buen puerto. «El pasado 5 de abril Serrat me llamó personalmente para trasmitirme que acogió con mucho agrado y emoción la invitación cursada pero que no podía asistir en persona. Le solicité si era posible contar con un testimonio suyo y se comprometió a ello. Me dijo que guardaba muy buenos recuerdos de su estancia en Villabona y que le gustaría venir algún día», señala la alcaldesa, Maite Izagirre.

Entradas

Así pues, contaremos con la presencia de Serrat en la localidad por primera vez en muchos años en este concierto que conmemora el 400 aniversario de la unión voluntaria de Amasa y Villabona. La adquisición de tickets-donativo están disponibles en BIBE y en los puntos habituales de Villabona. En la sede de Gautena en Donosti también se podrán adquirir dichos tickets. Las ayudas a esta organización también se podrán canalizar a través de la Fila Cero que se ha habilitado: ES03 2095 5206 0510 6247 2773.