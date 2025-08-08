Jentilen munduan erronka antolatuko du Barandiaran Museoak

Tolosa GoierriJentilen munduan erronka antolatuko du Barandiaran Museoak
A. N.
ataun.
Ostirala, 8 abuztua 2025, 20:48
Euskal mitologiaren presentzia da Ataunen ikurretako bat eta, horregatik, Barandiran Museoak mitologiak oinarritutako orientazio jolasa antolatu du uda honetarako. Familiei eta lagun-taldeei zuzendutako ekintza da, hilabete honetan asteko eskainiko dutena.
Erronka mitologikoa museoa izango du abiapuntu abuztuko ostegun eta ostiral guztietan. Gainera, hiru jaiegunetan ere egongo da jolasteko aukera: abuztuaren 10ean, 15ean eta 24an. Jolasa ibilaldi labur bat izango da. Bertan, pertsonaia mitologikoen urratsen atzetik San Gregorio auzoa ezagutuko da eta Barandiaranek jasotako hainbat kondaira. Amaitzeko, azken erronka osatu beharko dute parte hatzaileek.
Izena emateak
Orientazio jokoa euskaraz egingo da, 10:30etan hasita egun bakoitzean. Parte har-tzeko nahitaezkoa da aurrez izena ematea. Helduek 6 euro ordaindu beharko dituzte eta 12 urtetik beherakoek 4 euro. Izena ematea museoan egin behar da, barandiaran@gipuzkoanatura.eus helbidera idatzita edo 943.180.335 eta 688.895.069 zenbakietara deituta.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.