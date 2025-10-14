Jardunaldi dibulgatiboetara joateko izena emateko epea luzatu dute

Tolosa GoierriJardunaldi dibulgatiboetara joateko izena emateko epea luzatu dute
A. N.
alkiza.
Asteartea, 14 urria 2025, 20:32
Urriko azken asteburuan biodibertsitateari buruzko jardunaldi dibulgatiboak antolatu dira Alkizan. Izena emateko epeak oraindik irekita jarraitzen duela jakinarazi du antolakuntzak, plazak agortu 'Biodibertsitatea eta etorkizuna: erronka partekatuak' jardunaldiak Fagus Alkiza interpretazio zentroak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta UEUk antolatu dituzte elkarlanean eta bi zati izango dituzte. Lehenengo egunean, urriaren 25ean gai ezberdinei buruzko hitzaldiak emango dituzte adituek eta hurrengo egunean, igandean, ibilaldi gidatua eskainiko du Valentin Mugarza basozainak Hernio Gazume KBEko basomotzak ezagutzeko.
Jardunaldietan parte hartu nahi dutenek aurrez izena eman beharko dute www.fagus-alkiza.eus webgunean dagoen galdetegiaren bidez. Sarrera doakoa da, bai larunbateko hitzaldietarako, baita igandeko ibilaldi gidaturako.