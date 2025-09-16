Jaietako balorazio bilera ospatuko da gaur arratsaldean

Tolosa GoierriJaietako balorazio bilera ospatuko da gaur arratsaldean
J. Z.
gabiria.
Asteartea, 16 iraila 2025, 20:24
Udalak herritar guztiak gonbidatu ditu gaur egingo den festetako balorazio bilerara. Topaketa Kultur etxeko Murgil aretoan izango da, 18.00etan. Udalaren esanetan, bileraren helburua da herriko festetan izandako esperientziak partekatzea eta balorazio kolektiboa egitea, etorkizuneko jaien antolaketa hobetzeko asmoz.
