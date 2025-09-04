Irristaka taldeak ate irekien saioak antolatu ditu ikasturte berrirako

Tolosa GoierriIrristaka taldeak ate irekien saioak antolatu ditu ikasturte berrirako
J. Z.
zaldibia.
Osteguna, 4 iraila 2025, 20:16
Ikasturte berriarekin batera martxan da berriz ere kirol eskaintza, eta Irristaka Zaldibiako patinaje taldeak ate irekien jardunaldiak prestatu ditu kurtsoaren hasierarako. Bi saio egingo dituzte, irailaren 9an eta 23an, adin tarteen arabera banatuta.
Lehen hitzordua 16:15ean izango da Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3. mailako ikasleentzat; 17:15ean, berriz, 4., 5. eta 6. mailakoentzat; eta 18:15ean izango da azken aurkezpena, DBHko ikasleentzat eta helduentzat.
Aurten ere pasa den kurtsoetako ohitura mantenduko da, baina berrikuntza batekin: Aitor Vacas izango da ikastaroen gidaria. Haren eskutik hasiko dira entrenamenduak urriaren 14tik aurrera.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.