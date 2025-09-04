Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irristaka taldeak ate irekien saioak antolatu ditu ikasturte berrirako

J. Z.

zaldibia.

Osteguna, 4 iraila 2025, 20:16

Ikasturte berriarekin batera martxan da berriz ere kirol eskaintza, eta Irristaka Zaldibiako patinaje taldeak ate irekien jardunaldiak prestatu ditu kurtsoaren hasierarako. Bi saio egingo dituzte, irailaren 9an eta 23an, adin tarteen arabera banatuta.

Lehen hitzordua 16:15ean izango da Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3. mailako ikasleentzat; 17:15ean, berriz, 4., 5. eta 6. mailakoentzat; eta 18:15ean izango da azken aurkezpena, DBHko ikasleentzat eta helduentzat.

Aurten ere pasa den kurtsoetako ohitura mantenduko da, baina berrikuntza batekin: Aitor Vacas izango da ikastaroen gidaria. Haren eskutik hasiko dira entrenamenduak urriaren 14tik aurrera.

