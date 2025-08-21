Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de esta jornada
Oinezkoek lehentasuna edukiko dute bide honetan. DV

Tolosa Goierri

Irisgarritasun proiektuko obren lizitazioa martxan

Herri-gunearen atzealdean oinezkoen lehentasuna izango duten eremua sortuko da

Amaia Núñez

ARAMA.

Osteguna, 21 abuztua 2025, 20:30

Herriguneko irisgarritasuna hobetzeko proiektua onartu zuen Aramako Udalak. Horren baitan, herriguneko altzealdeko eremuan oinezkoek lehentasuna izateko eremua sortuko da bertan.

Uztaileko udalbatzan urbanizazio lan hauek prozedura irekiaren eta tramitazio arruntaren bidez kontratatzeko espedientea onartu zuen Udalak. Eskaintzak jasotzeko epea irailaren 5era bitarte dago irekita.

Gaur egun autoak herrigunearen atzetik sartzen dira eta inguruari bira ematen diote, herriaren aurreko aldetik ateratzeko. Oinezkoek eremu guztian lehentasuna edukitzeko errepidea gaur egungo espaloiaren altuera berean jarriko da. Bide berriak erabilera mistoa izango du eta trafikoarentzako bi noranzko egongo dira. Horrela, obrak amaitutakoan autoek ezingo dute herriaren aurretik atera, baizik eta sar-tzen diren leku beretik egin beharko da itzulera.

Lan horiekin, oinezkoentzako eremu zabal bat sortuko da gune horretan. Era berean, aparkaleku berriak ere sortuko dira, hamaika plaza zehazki. Gaur egun dauden sei plazak ordezkatuko dituzte eta, gainera, segurtasun handiagoa eskainiko dute gidari eta oinezkoentzako. Proiektuak 283.084,34 euroko aurrenkontua du eta finantzatzeko 2024ko Erein dirulaguntza jasoko du Udalak.

