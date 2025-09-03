Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Irakurle taldeak 'Olor a tierra' eleberriarekin hasiko du ikasturtea

A. N.

alegia.

Asteazkena, 3 iraila 2025, 20:06

Irakurle taldeko kideek irailaren amaieran egingo dute urteko hirugarren saioa. Mikel Gulina Tirapu idazlearen 'Olor a tierra' eleberria landuko dute liburutegian, 18:00etan. Herritar guztien-tzako saio irekia izango da, Nora Urbizuk dinamizatuta, eta liburua irakurri beharrik ez dagoela gogorarazi dute. Saioak iraun bitartean, liburutegia itxita egongo da.

Liburuak Extremadurako jornalero familia baten istorioa kontatzen du, 60. hamarkadan emigratzera behartuta ikusiko zena, jasaten zuten pobrezia eta injustizia sozialaren eraginez. Familiako aitak Nafarroan aurkitzen du lana eta bertan bizitza berri bat hasten dute.

Esfortzu askoren ostean, bizitzaren alde onaz gozatzeko moduan direla dirudi, baina hainbat urteren ostean, seme zaharrena heroinaren mendera erortzen da.

Kalebeherako zinta-karrera

Aurten ere Kalebeheran festak antolatuko dituzte irailaren 12etik 14ra bitartean. Jai hauetako ekitaldi tradizionaletako bat da zinta-karrera, hilaren 13an egingo dena. Hala ere, lasterketarako zintak falta dituzte eta horregatik, zintak egiteko deialdia luzatu diete antolakuntzako kideek herritarrei. Zintak egitera anima-tzen diren herritarrek Estankoan utzi ditzakete eta egiteko beharrezkoa den materiala ere bertan erosi dezakete.

