Irailean egingo den enkanterako ehiza postuak eskatzeko epea irekita dago
A. N.
segura.
Ostirala, 8 abuztua 2025, 20:48
Gipuzkoa eta Arabako Partzuergoak datorren denboraldirako ehiza postuak eskatzeko epea ireki du. Enkantea irailaren 14an egingo da, Segurako Udaletxean goizeko 10:30ean. Aurten plika sartzeko azken eguna irailaren 12a, ostirala, izango da.
Udalaren webgunean daude eskuragarri baso aprobetxamendua den ehiza-espezie migratzaileak ohiko pasabideetako postu finkoetatik ehiza-tzeari buruzko enkante irekirako dokumentuak.
