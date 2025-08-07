Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Intxaur pilota txapelketako bigarren finalerdiak, bihar

A. N.

zizurkil.

Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:26

Andra Mari jaietarako egun gutxi geratzen direnean, Intxaur Pilota Txapelketan asteburu honetan ezagutuko ditu zein pelotarik jokatuko dituzten V. edizioko finalak. Pasa den asteburuan jokatu ziren lehenengo kanporaketak eta bihar azkenekoak.

Finalaurrekoak 18:30ean hasiko dira. Emakumeen mailan, Erasun eta Arraizak jokatuko dute finalerako txartela eskuratzeko; promesatan Sarasibar eta Ibarluzea arituko dira; eta, elite mailan, X. Urbieta eta Rekalde.

Finalak datorren ostegunean, abuztuaren 14an, jokatuko dira gaueko 22:00etan hasiko den jaialdian.

Jaialdiko sarrera doakoa izango da, eta herritar guztiak zein kanpotik hurbiltzen diren pilotazaleak gonbidatuta daude giro zein joko ederraz gozatzera.

