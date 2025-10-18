Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de las placas instaladas en la guardería Kuttun. UDALA

Tolosa Goierri

La iniciativa 'Asteklima 2025' retorna a Olaberria con dos nuevos talleres

El municipio acogerá actividades hasta el 26 de octubre para concienciar sobre la transición energética y el cambio climático

JOSU ZABALA

olaberria.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:07

Comenta

La Semana del Clima y la Energía de Euskadi retorna una vez más a Olaberria, con la celebración de 'Asteklima 2025', que se desde el viernes, hasta el próximo jueves, día 26 de octubre. La iniciativa, impulsada a nivel autonómico, busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgencia del cambio climático y la importancia de avanzar hacia una transición energética sostenible.

Dentro de la programación local, el Ayuntamiento ha organizado dos talleres destinados a empoderar a la población en materia de eficiencia energética y participación comunitaria.

El primero tendrá lugar el martes 21 de octubre a las 18.00 horas, en el nuevo edificio municipal, en el marco de los talleres ARGITU, organizados por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Bajo el título "Puedes ahorrar energía en casa sin perder comodidad", los arquitectos Markel Arbulu y Jorge Otaegi, del grupo CAVIAR, ofrecerán estrategias prácticas para reducir el consumo energético doméstico. Además, los asistentes podrán llevarse a casa dispositivos de medición de consumo energético, incluidos en los maletines KIT que se repartirán durante el taller.

Los talleres tratarán los temas de ahorro energético y comunidades sostenibles en dos sesiones

El segundo taller se celebrará el jueves 23 de octubre a las 18.00 horas, también en el nuevo Edificio. Eneko Olabarrieta, de la empresa R2M Solution, liderará una sesión dirigida a los miembros de la Comunidad Local de Energía de Olaberria, proporcionando herramientas para fortalecer la gestión y desarrollo de este tipo de iniciativas comunitarias.

Con estas actividades, Olaberria refuerza su compromiso con la sostenibilidad y busca involucrar a la ciudadanía en acciones concretas que contribuyan a un futuro energético más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

