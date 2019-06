Inauteri giroa Azintzio jaietan Paella dastatzen itzalean. NÚÑEZ LEGORRETA. Domingo, 2 junio 2019, 00:35

Legorretako herritarrak Inauteri betean murgildu ziren atzo Azintzio jaietako Mozorro Egunean. Bazkalorduan txakolin dastatzea eta paella lehiaketa antolatu ziren Iraunkorrak txarangak alaitua.

Hamazazpi koadrilek parte hartu zuten lehiaketan. Kontxita Altuna, Borja Urretabizkaia, Maria Jesus Jauregi eta Igor Larreak osatutako epaimahaiak banan-banan dastatu zituen denak eta amaiera lau onenentzako sariak banatu zituzten. Zizoutika taldeak jaso zuen lehen saria, bigarren Bagera taldea izan zen, hirugarren Manu Chao eta laugarren Zirkorreta taldea. Jarraian, frontoian zein plazaren inguruan koadrila guztiek prestatutako paellak dastatu zituzten.

Gainera, Mozorro eguna izanik, herritarrak mota guztietako mozorroak jantzita atera ziren kalera eta eguraldi ona lagun, giro ederrean ospatu zuten eguna. Valentziako fallerak eta gobernuko kideak auto eta guzti, sevillarrak, indioak, Afrikako indigenak, ITVko kideak, zirkoa eta beste hainbat pertsonaia ikusteko aukera izan zen.

Helduen playback-a

Bestalde, ostiral gauean play back jaialdi arrakastatsua eskaini zuten herritarrek. Hamaika talde igo ziren taula gainera artista ezagunen abestiak imitatuz eta guztiek pilotalekua bete zuten ikusleen txalo zaparrada jaso zuten.

Amaieran Inkok eta Norak eskainitako 'La, la Land' filmearen abestietako bat izan zen garailea. Bigarren saria Queen taldearen 'Don't stop me now' abestiarentzat izan zen eta hirugarrena Lady Gagaren 'Poker face' abestiarentzat. Horiekin batera, Head taldearen 'How do I get you alone?', Azucar Morenoren 'Bandido', Ricky Martinen 'Pegate', Miguel Boseren 'La Belleza', Alaskaren 'Mi gran noche' edota Sabrinaren 'Duro de pelar' abestiak entzun ahal izan ziren, besteak beste. Gainera, lehiaketatik kanpo ohitura den bezala Irrintzi Alai taldeko dantzariak koreografia berezia eskaini zuten.

Gaurko egitaraua

Gaur igandean emango zaie amaiera Azintzio jaiei Legorretan. 13:00etan haurrentzako '10 urte' antzerkia eskainiko du Tomaxen Abenturak taldeak. Arratsaldeko 18:30ean pilota jaialdia izango da udal pilotalekuan. Bi partida jokatuko dira. Lehenengo eskuz binaka arituko dira Patri Espinar eta Oihana Orbegozo Olatz Arrizabalagaren eta Maider Mendizabalen aurka, eta ondoren palaz binaka jokatuko dute Miren Larrartek eta Maddi Mendizabalek Amaia Irazustabarrenaren eta Miriam Arrillagaren aurka. Gainera, nahi duten pilotariek kiniela erako jokoan parte hartu ahal izango dute. Iluntzeko 21:00etan Gizon Pikuaren ehorzketa egingo da. Jai batzordeak herritarrei animatzen kandelekin eta lutu arroparekin jantzita parte hartzea.