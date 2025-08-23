Ikusle ugari sanbartolomeetako herri-kirol jaialdian

ZegamaIkusle ugari sanbartolomeetako herri-kirol jaialdian
Prozesioa, Soka-dantza eta jaioberriei ongi-etorria izango dira gaurko ekitaldi nagusiak
Zegama
Larunbata, 23 abuztua 2025, 21:02
Jaien bigarren egunean giro ederra izan zen Zegamako sanbartolometan. Atzo eguerditik aurrera herri-kirol saioa ikusteko ikusle ugari elkartu ziren plazan. Aizkolari eta harri-jasotzaileen erakustaldia izan zen. Ugaitz Mugertza, Xabier Zaldúa, Jesús Mari Mujika, Julen Gabirondo eta Jose Mari Esnaola aizkolariek, eta Udane eta Elene Ostolaza harri-jasotzaileek parte hartu zuten. Gainera, Eneko eta Aratz Esnaola anai gazteak ere aritu ziren aizkoran.
Segidan, bertsolariek lehenengo saioa eskaini zuten udaletxe azpiko arkupeetan. Zaletu ugari elkartu ziren bai goizeko saiorako, zein arratsaldean ospatu zen bigarrenerako.
Gainera, Jabier Otegi kultura-etxean herritarren pintura, taila eta eskulanen erakusketa dago ikusgai jaietan. Kultur etxeko ikastaroetako ikasleek disziplina ezberdinetan egindako lanak daude ikusgai, besteak beste, egurrezko tailak, joskintza lanak eta bordatuak, margoak eta abar.
Gaur, soka-dantza
Zaindariaren eguna ospatuko dute gaur. Zegamako txistularien goiz eresiak emango dio hasiera egunari. 11:00etan San Bartolome ermitatik parrokiara prozesioa egingo da herriko txistulari, dantzari eta agintariekin batera. Ondoren, Meza Nagusia eskainiko da. 12:30ean Soka-dantza Tobera musika eskolako dantzarien eskutik, eta jarraian, azken urtean, 2024ko abuztuaren 24tik, herrian jaio diren haurrei ongi-etorria egingo zaie. Ondoren, Toberako dantza taldeak dantza saioa eskainiko du. Pintura, taila eta eskulanen erakusketa irekita egongo da baita ere, goiz zein arratsalde.
Bazkalondoren, pilotari federatuen pilota partidak jokatuko dira Toki Alai pilotalekuan 17:00etan. Ondoren, erraldoi eta buruhandiek kalejira egingo dute 18:00etan eta, aldi berean, sokamuturra izango da Ibarretako zelaian. 21:30ean XIX. Gazte afaria eta elektro txaranga Gazte Herexa elkarteak antolatuta. Gauean, Joselu Anayak taldearekin dantzaldia plazan.
Bihar, kuadrillen eguna
Astelehena kuadrilen eguna izango da. Goiz eresia Iruñako dultzaineroek egingo dute eta 11:00etan herritarren arteko Toka txapelketa hasiko da. Izena emateko aukera 12:30ak arte luzatuko da. Gainera 11:30ean, txakolin eta herriko produktuen dastatzea egingo da; eta pintura, taila eta eskulanen erakusketa ere irekita egongo da egun horretan.
Kuadrillek elkarrekin bazkalduko dute 14:30ean. Bazkalondoren, Txapela Brava taldearekin erromeria Aitxuri Herri Eskolako patioan. Jarraian, buru handi eta erraldoiek kalejira egingo dute. Iluntzean, Ostadar taldearekin dantzaldia egongo da eta, gauerditik aurrera, Süne abeslariaren kontzertua eta, ondoren, Ostadar taldearekin erromeria.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.