Iker Zubeldia, Meritu Kofrade Sant Sadurní d'Anoian

Tolosa GoierriIker Zubeldia, Meritu Kofrade Sant Sadurní d'Anoian
J. ZABALA
ZEGAMA.
Asteazkena, 19 azaroa 2025, 20:10
Asteburu berezia izan du Iker Zubeldia herriko alkateak. Ostiralean, azaroaren 14an, San Martin azokaren bezperan, Sant Sadurní d'Anoiako Cavaren Kofradiak bere 6. Gala ospatu zuen, eta ekitaldi horretan Zubeldia Meritu Kofrade izendatu zuten.
Ospakizun instituzionalean, alkateak Cavaren Kofradiako kapa berdea jantzi zuen eta bertso bat eskaini zien kofradiakideei, bere herrien arteko harreman historikoa eta gaurko ekitaldi berezia nabarmenduz. Zubeldiak adierazi zuen ohore handia zitzaiola kapa eramatea eta Zegamatik etorrita ospakizunean parte hartzea, 'mundua mundu dan arte' eramango duelako harrotasunez.
Ekitaldiaren amaieran, Zubeldia eta beste gonbidatu batzuk herriko produktuak dastatzeko aukera izan zuten, eta aukera baliatu zuten bi herrien arteko loturak indartzeko eta etorkizuneko lankidetza aukera berriak aztertzeko.