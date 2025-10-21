Organizada la fiesta de quintos 'Betiko gaztetasuna'

Amaia Núñez IBARRA. Martes, 21 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

La asociación Hauspoa, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibarra ha organizado una comida de quintos para el día 8 de noviembre, sábado. Titulada 'Eterna juventud-Betiko gaztetasuna' están invitados a participar todos aquellos ibartarras nacidos antes de 1964.

Los interesados en participar pueden inscribirse antes del 30 de octubre, jueves. Para ello, deberán ingresar 70 euros en la cuenta corriente ES50 3035 0141 8914 10022109 de Laboral Kutxa, indicando nombre y apellidos del ordenante y el concepto 'Ibarra bazkaria'. El día de la fiesta, será necesario que mostrar el justificante del pago a los organizadores. Habrá un máximo de 170 plazas.

La fiesta comenzará al mediodía con el encuentro en la plaza y después se sacará la foto de grupo. La comida tendrá lugar en Izaskun, amenizada por un DJ, y para ello se subirán en autobuses. Para más información se puede llamar a los teléfonos 675.707.597 (Txibi) o 660.797.074 (Julian).

Comunidad energética

Las próximas dos reuniones sobre comunidades energéticas se retrasarán y se trasladarán a noviembre. El segundo taller será el 5 de noviembre y el tercero el día 19, ambos a las 18.00 horas en la casa de cultura.

En la segunda jornada, los asistentes conocerán cuáles son los promotores de las comunidades energéticas, cómo se pueden financiar y algunos proyectos que se pueden realizar. En la tercera y última, conocerán cómo poner en marcha una comunidad energética en Ibarra y establecerán los próximos pasos para ello.