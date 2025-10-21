Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ibarra

Organizada la fiesta de quintos 'Betiko gaztetasuna'

Podran participar los ibartarras nacidos hasta 1964, que tienen las inscripciones abiertas hasta el 30 de octubre

Amaia Núñez

IBARRA.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:32

Comenta

La asociación Hauspoa, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibarra ha organizado una comida de quintos para el día 8 de noviembre, sábado. Titulada 'Eterna juventud-Betiko gaztetasuna' están invitados a participar todos aquellos ibartarras nacidos antes de 1964.

Los interesados en participar pueden inscribirse antes del 30 de octubre, jueves. Para ello, deberán ingresar 70 euros en la cuenta corriente ES50 3035 0141 8914 10022109 de Laboral Kutxa, indicando nombre y apellidos del ordenante y el concepto 'Ibarra bazkaria'. El día de la fiesta, será necesario que mostrar el justificante del pago a los organizadores. Habrá un máximo de 170 plazas.

La fiesta comenzará al mediodía con el encuentro en la plaza y después se sacará la foto de grupo. La comida tendrá lugar en Izaskun, amenizada por un DJ, y para ello se subirán en autobuses. Para más información se puede llamar a los teléfonos 675.707.597 (Txibi) o 660.797.074 (Julian).

Comunidad energética

Las próximas dos reuniones sobre comunidades energéticas se retrasarán y se trasladarán a noviembre. El segundo taller será el 5 de noviembre y el tercero el día 19, ambos a las 18.00 horas en la casa de cultura.

En la segunda jornada, los asistentes conocerán cuáles son los promotores de las comunidades energéticas, cómo se pueden financiar y algunos proyectos que se pueden realizar. En la tercera y última, conocerán cómo poner en marcha una comunidad energética en Ibarra y establecerán los próximos pasos para ello.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Organizada la fiesta de quintos 'Betiko gaztetasuna'